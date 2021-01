Un drammatico incidente è avvenuto nella serata di ieri – venerdì 28 gennaio – al chilometro 82 di via Appia, nel territorio del comune di Pontinia in provincia di Latina. Qui un ragazzo di 19 anni anni ha perso il controllo della sua auto, finendo per schiantarsi contro un pino. L'impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo al giovane che si chiamava Giacomo Truini che si trovava al volante di un'utilitaria andata distrutta contro l'albero al margine della carreggiata.

Giacomo Truini è morto sul colpo nell'incidente

Quando i vigili del fuoco hanno estratto il corpo del 19enne dalle lamiere contorte dell'auto per lui ormai non c'era purtroppo nulla da fare: affidato alle cure del personale del 118 giunto sul posto a bordo di un'ambulanza, i sanitari non hanno purtroppo potuto fare altro che constatarne il decesso.

La dinamica dell'incidente e i rilievi della polizia stradale

Ancora da chiarire con certezza la dinamica dell'incidente. Quello che al momento pare certo è che non siano stati coinvolti nel sinistro altri mezzi. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Terracina che hanno eseguito i rilievi del caso e recuperato e rimosso l'auto distrutta nell'incidente . Secondo una prima ricostruzione il ragazzo potrebbe aver perso il controllo della vettura per evitare un cane che stava attraversando la strada all'altezza della Migliara 50.

Sconvolta la comunità di Pontinia, che piange un ragazzo così giovane che ha perso la vita all'improvviso e tragicamente. La salma del ragazzo è stata trasferita all'obitorio del comune pontino, in attesa dell'autopsia come avviene di routine in casi come questo.