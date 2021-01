Paura alla stazione Termini di Roma. Un albero è caduto su una pensilina dell'autobus davanti al Piazzale dei Cinquecento e l'area è stata transennata. La pensilina è stata distrutta dall'albero caduto. I rami sono già stati tagliati dal personale addetto, ma ancora non sono stati rimossi. Stando a quanto fa sapere la Polizia locale di Roma Capitale, sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Trevi. La caduta dell'albero, sempre secondo quanto fanno sapere i vigili, è avvenuta intorno alle 20 di ieri, 3 gennaio. Il Servizio giardini del Campidoglio si occuperà della rimozione dei tronchi.

I danni causati dal maltempo ieri

L'albero è caduto a causa del maltempo e del fortissimo vento che ha soffiato ieri sulla città di Roma. Nelle scorse 24 ore sono stati oltre 100 gli interventi per maltempo effettuati dalle pattuglie della polizia locale in diverse zone della Capitale. Nel corso della mattinata di ieri, domenica 3 gennaio, gli agenti del VI Gruppo Torri sono intervenuti in via Collatina, all'altezza di via Capranesi zona La Rustica, per l'allagamento della strada. Si sono verificati allagamenti anche in via della Magliana, altezza GRA, viale Luca Gaurico, via Laurentina altezza Colle dei Pini e in via Tiberina.