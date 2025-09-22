Roma paralizzata dallo sciopero e dalla manifestazione per Gaza: traffico completamente bloccato

Traffico completamente paralizzato a Roma a causa dello sciopero e della manifestazione per Gaza. Lunghe code e auto ferme soprattutto nella zona del Muro Torto, nei dintorni della stazione Termini, sulla tangenziale Est e tra l’Appia Nuova e la Prenestina.

I manifestanti in corteo per Gaza hanno bloccato la Tangenziale Est intorno alle 16.30, paralizzando il traffico in tutto il quadrante. Alle 18 ancora pesanti ripercussioni sia sulla tangenziale che sulla via Appia. Allo sciopero e al corteo si aggiungerà presto il maltempo: previsti forti temporali in tutta la città a partire dalle 18.30 e durante la notte.

"Chiuso Incrocio Uscita San Lorenzo-Largo Settimio Passamonti-Verano, causa manifestazione con corteo da Piazza Vittorio Emanuele II in direzione di Porta Maggiore/Viale dello Scalo San Lorenzo", informava Luce Verde Roma intorno alle 16.