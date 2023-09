Roma-Milan, come arrivare allo stadio Olimpico dopo la chiusura del lungotevere a piazza Pia In programma alle 20.45 di oggi, venerdì 1 settembre, allo Stadio Olimpico l’incontro di calcio tra Roma e Milan, partita valida per la terza giornata del campionato di Serie A.

A cura di Enrico Tata

In programma alle 20.45 di oggi, venerdì 1 settembre, allo Stadio Olimpico l'incontro di calcio tra Roma e Milan, partita valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Per i tifosi giallorossi lo spettacolo inizierà alle 19.30, con la presentazione ufficiale del nuovo attaccante ella Roma, Romelu Lukaku. Probabilmente, quindi, il traffico in direzione Foro Italico sarà intenso già a partire dalle 18.30/19.

Le modifiche alla viabilità con il cantiere a Porta Pia

Da ricordare che in zona Prati sono attualmente in vigore alcuni cambi di viabilità e alcune deviazioni stradali legate al cantiere che interessa piazza Pia. Proprio a causa di questi lavori, informa il Campidoglio in una nota, "si sconsiglia il transito in questa area per raggiungere lo Stadio Olimpico. Il percorso alternativo consigliato è la direttrice Olimpica, via Leone XIII, Circonvallazione Clodia".

Ulteriori informazioni sulla viabilità per raggiungere lo stadio Olimpico sono disponibili sul sito Roma Mobilità. Qua invece le informazioni sulla viabilità nei pressi di piazza Pia.

Come arrivare allo stadio Olimpico con i mezzi pubblici

È previsto per oggi il consueto piano trasporti, che prevede divieti per la sosta nelle strade intorno al Foro Italico già diverse ore prima della partita.

L'area dello Stadio Olimpico è servita dal tram 2 di Atac, che viaggia da piazzale Flaminio a piazza Mancina. È possibile utilizzare anche 16 linee di bus e di queste, 10 verranno ulteriormente intensificate, per un totale di circa 30 corse in più:

32,

69,

200,

201,

280,

301,

446,

628,

910,

911

