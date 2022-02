Roma, metro B1 chiusa per guasto: tre giorni di disagi sulla linea Ennesimo guasto lungo la linea B della metropolitana di Roma, dove stamattina si sono verificati disagi, come negli ultimi giorni.

La linea B1 della metropolitana di Roma è stata interrotta stamattina a causa di un guasto. Si tratta dell'ennesima interruzione avvenuta negli ultimi giorni sulla tratta che collega la fermata Bologna al capolinea Jonio e riscontrata dai passeggeri che si spostano abitualmente utilizzando i mezzi pubblici in città. Secondo le informazioni apprese i disagi si sono verificati a partire da inizio servizio, intorno alle ore 5.30 e si sono protratti per circa tre ore.

A renderlo noto Atac, che gestisce il trasporto pubblico capitolino, che ha comunicato di aver attivato e messo a disposizione dei viaggiatori delle navette sostitutive, bus di superficie, per coprire il tragitto temporaneamente interrotto a causa della sospensione del servizio metropolitano. "I tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto nel minor tempo possibile e ripristinare il regolare servizio". Il guasto è stato risolto intorno alle 9 e la circolazione è stata riattivata. "Il servizio è in corso di normalizzazione" fa sapere Atac. In mattinata si sono registrati anche disagi sulla Roma-Lido, con ritardi a causa di un inconveniente tecnico.

Tre giorni di disagi sulla metro B1

Una mattinata di passione quella di martedì, specialmente per i pendolari che utiulizzano i mezzi pubblici per raggiungere Roma per studio o per lavoro. Gli utenti hanno dovuto attendere l'attivazione delle navette e optare per un percorso alternativo al solilto per raggiunegere la fermata, in attesa che la circolazione metropolitana tornasse alla normalità. I passeggeri si sono lamentati di bus pieni, in cui non era possibile rispettare il distanziamento previsto per il contenimento del Covid-19.

"È stata una gara tra chi riusciva a salire a bordo e chi invece avrebbe dovuto attendere la navetta successiva" ha detto una passeggera a Fanpage.it. Negli ultimi giorni si sono verificati diverse interruzioni lungo la linea B1 della metropolitana di Roma. A partire da domenica scorsa 6 febbraio, quando i treni hanno smesso di circolare dal pomeriggio fino al termine del servizio. I disagi lungo la linea si sono registrati anche nel corso della mattinata ieri lunedì 7 febbraio, e hanno visto la chiusura della stazione di Conca d'Oro.