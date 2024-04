video suggerito

Roma-Lazio, allerta derby oggi sabato 6 aprile: strade chiuse, sicurezza e come arrivare all’Olimpico Si disputa oggi alle ore 18 il derby fra Roma e Lazio: massima allerta sicurezza nella capitale, dove gli scontri sono iniziati già dalla mattina. Piano mobilità e come arrivare allo stadio Olimpico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Massima allerta in tutta la capitale per l'appuntamento del pomeriggio di oggi, sabato 6 aprile 2024, con il derby fra Roma e Lazio allo stadio Olimpico di Roma. I primi scontri sono scattati questa mattina alle 9.30 a pochi passi dallo stadio, fra Giusti della Farnesina verso il Bar River. Gli agenti della polizia sono arrivati immediatamente e sono riusciti a dividere i due gruppi, grazie al piano sicurezza organizzato appositamente per il match: ecco cosa è stato deciso.

Il piano sicurezza: divise le tifoserie

Il punto principale del piano sicurezza è la suddivisione da parte delle due tifoserie a partire dalle aree di parcheggio. Ai giallorossi è destinata l'area di piazzale Clodio, per i biancocelesti l'area XVII Olimpiade, ampliata grazie alla rimozione dei veicoli presenti in viale dello stadio Flaminio e piazzale Ankara.

Strade chiuse e sosta vietata: le vie interessate

Per permettere le modifiche alla mobilità previste dal piano varato dalla Questura di Roma, come riporta in un avviso il Comune di Roma nel suo sito e Roma Mobilità, è vietata la sosta in alcune zone della capitale, verso lo stadio Olimpico. Ecco quali sono le aree interessate e dove è necessario rimuovere anche i veicoli in sosta:

largo Maresciallo Diaz,

via dei Robilant,

via Toscano,

via Contarini,

viale Antonino di San Giuliano,

piazzale e lungotevere Diaz,

piazzale di Ponte Milvio,

via Cassia sull'isola pedonale davanti alla chiesa della Gran Madre di Dio,

l'intero parcheggio di via Orti della Farnesina davanti al distretto Ponte Milvio della Polizia di Stato,

lo spartitraffico a raso tra via Orti della Farnesina e via della Farnesina.

Il piano trasporti: come arrivare all'Olimpico in bus o tram

Per arrivare allo stadio Olimpico con i mezzi pubblici è possibile utilizzare il tram 2 che raggiunte piazza Mancini da piazzale Flaminio (dove si trova l'omonima stazione della linea A della metropolitana). Sono previste modifiche alla linea 226 che non raggiungerà il capolinea di piazza Mancini e limiterà le corse a corso Francia, altezza via Civita Castellana.

Raggiungono lo stadio Olimpico anche altre 18 linee di bus dagli altri quadranti della capitale, ecco quali sono:

23 (via Pincherle-piazzale Clodio),

31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio),

32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento),

53 (che collega il Centro e i Parioli con piazza Mancini),

69 (largo Pugliese-piazzale Clodio),

70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio),

89 (stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio),

168 (stazione Tiburtina/via Guido Mazzoni-largo Maresciallo Diaz),

200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini),

201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini),

226 (Grottarossa-piazza Mancini),

280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini),

301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A),

446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini),

628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina),

910 (piazza Indipendenza-piazza Mancini),

911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini),

982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade).

Chi, invece, vuole raggiungere piazzale Flaminio e salire sul tram 2 senza utilizzare la metropolitana può farlo con altre linee di autobus che sono:

61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A),

160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio),

490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A).

A queste si aggiunge la linea 495 che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazza Flaminio che a piazzale Clodio.