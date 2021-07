Roma Est brucia ancora, vasto incendio a Serpentara Un vasto incendio è divampato intorno alle 13 di oggi, lunedì 26 luglio, sulla collina della stazione di Nuovo Salario ed è avanzato fino in via Pacchiarotti in zona Serpentara.

A cura di Enrico Tata

Un vasto incendio è divampato intorno alle 13 di oggi, lunedì 26 luglio, sulla collina della stazione di Nuovo Salario ed è avanzato fino in via Pacchiarotti in zona Serpentara. Sul posto, riporta la pagina Report Montesacro, sono intervenute subito diverse squadre della Protezione civile e dei vigili del fuoco. Sul posto anche polizia, carabinieri e finanza. Fortunatamente le fiamme sono state domate dai pompieri prima che potessero mettere in pericolo le abitazioni.