video suggerito

Roma è tutta un cantiere: nelle foto ricordo e nei selfie dei turisti i monumenti impacchettati Monumenti circondati e coperti da transenne e pannelli, fontane inaccessibili, finestrelle per osservare le grandi opere della capitale: su Tik Tok impazzano i video ironici di turisti appena rientrati dal loro viaggio a Roma. “È tutta un cantiere, difficile da visitare. Ma è sempre bella”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Castel Sant'Angelo nel video di un turista condiviso su TikTok.

"Roma non fu costruita in un giorno", dice un famoso detto. Dopo più di 2000 anni, non a caso, è ancora tutta un cantiere. Lo sanno bene i cittadini e le cittadine della capitale che nell'ultimo periodo sono costretti a lunghe file di traffico per uscire e rientrare a casa. E lo sanno bene i turisti e le turiste che, dopo tanta attesa, una volta giunti nell'Urbe, si trovano davanti agli occhi monumenti impacchettati e chiusi al pubblico. Davanti, al posto dei muri delle opere, una tela che riproduce la sua immagine, quando va bene. Altre volte delle finestrelle per visionare il monumento scelto.

Cantieri che coprono i monumenti: la rivolta dei turisti su Tik Tok

"Vai a Roma, dicevano – scrivono alcuni all'interno di video Tik Tok, accompagnando la frase con emoji che richiamano i lavori in corso, con una gru e una chiave inglese – Ecco i luoghi popolari a Roma in costruzione". Ed proprio "Roma in costruzione" ad entrare nei trend di ricerca del social network. Nel frattempo, però, non mancano i commenti di persone che cercano di motivare i lavori. "I cantieri intorno al Colosseo sono per la metro – scrivono – Gli altri per il Giubileo del 2025".

Turisti italiani, tedeschi, inglesi. Tutti restano un po' delusi. "Preparano le Olimpiadi o cosa?", scherza un turista francese, che in sottofondo aggiunge la musica del circo. E, ancora, audio di grida e musiche tradizionali italiane.

I consigli dei turisti su Instagram: i monumenti da evitare

"Se stai per venire a Roma, devi sapere un po' di cose – spiegano alcuni tiktoker all'interno dei loro video – Piazza Venezia è tutta un cantiere, lo sarà per i prossimi dieci anni. C'è il cantiere, c'è una folla caotica. Ma l'esterno dell'Altare della Patria è ancora bello come sempre", specifica prima di suggerire di allontanarsi dal traffico e dal caos, fermandosi in qualche rooftop ad ammirare il monumento da lontano.

Fuori uso anche le fontane di piazza Navona, visibili soltanto da una finestrella nelle tavole che le circondano e che segnano l'inizio del cantiere. E c'è chi, addirittura, suggerisce a tutti di rimandare del tutto il viaggio. "Non venire a Roma nel 2024. In realtà è un consiglio: raramente mi sentirete dire questo, ma la verità è che è complicato visitarla adesso per tutte le opere del Giubileo. E questo è un problema per il turismo, perché non si può godere della sua bellezza". Ma c'è chi non si arrende. "Molti monumenti di Roma sono ancora nel vivo dei cantieri. Visiterei comunque Roma? Certo, Roma è sempre Roma", spiegano. O, ancora: "Roma è così grande e spettacolare che potrai godere comunque delle sue opere. È un museo a cielo aperto".

Il commento di cittadini e cittadine romane

"Ho 25 anni e non ho mai visto Roma senza cantieri", sentenzia qualcuno anche se la maggior parte delle persone cerca di convincere i turisti. "Portate pazienza – scrivono alcuni – Quest'anno è così, sono i lavori per il Giubileo. Ma se venite l'anno prossimo, sarà bellissima". E, ancora, chi quasi con un tono più incattivito ricorda che si tratta di una città storica: "Secondo voi come ci è arrivata Roma così dopo 3000 anni? Lasciateli restaurare".