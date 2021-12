Roma e Lazio, le previsioni del tempo per il weekend: sole e ‘caldo’, ma da domenica cambia tutto Sole e ‘caldo’ (almeno rispetto alle medie del periodo) fino a sabato, ma da domenica cambierà tutto: previsto l’arrivo di aria gelida che porterà le minime a 2 gradi a Roma.

A cura di Enrico Tata

Almeno fino a domenica su tutta la penisola regneranno alta pressione e bel tempo, con le temperature massime che a Roma saranno di qualche grado superiori alla media del periodo. Il termometro, infatti, arriverà a toccare i 14 gradi nelle ore più calde della giornata e le minime non scenderanno sotto i 7 gradi. Da domenica, tuttavia, potrebbe cambiare tutto: secondo gli esperti arriverà in fatti in Italia un'ondata di gelo siberiano.

Secondo gli esperti del sito ‘IlMeteo.it', la colpa di questa ondata di freddo è "è di un anticiclone alquanto pretenzioso che nel suo allungarsi troppo verso i settori nord-orientali del continente europeo favorirà l'afflusso di masse d'aria gelida che scorreranno sul suo bordo più orientale e che si dirigeranno verso le regioni balcaniche prima di puntare dritte dritte sull'Italia". Per il momento, però, non sono previste nuvole e precipitazioni, ma soltanto freddo intenso. Il gelo arriverà già da sabato 18 dicembre sul versante adriatico della penisola e domenica 19 investirà probabilmente tutto lo stivale. A Roma, nello specifico, le temperature minime dovrebbero sfiorare i 2 gradi e quelle massime non dovrebbero superare gli 8/9 gradi. L'anticiclone che in questo momento è posizionato sull'Italia, ribadiscono anche gli esperti del sito 3bMeteo.com, avrà vita breve: "Nel corso del weekend aria più fredda di estrazione continentale riuscirà a raggiungere le regioni centro meridionali portando un cambiamento del tempo", spiegano. Anche i meteorologi del sito 3bMeteo non prevedono precipitazioni sulla Capitale almeno fino a lunedì 20 dicembre.