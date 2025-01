Roma è la città del mondo dove si mangia meglio: vince i Travellers’ Choice 2025 di Tripadvisor

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Foto archivio

Roma è la città del mondo dove si mangia meglio. La Capitale ha conquistato il primo posto nella categoria Food dei premi Travellers' Choice Best of the Best 2025 di Tripadvisor. Al secondo posto c'è Londra e al terzo c'è Marrakech, Marocco. Roma ha conquistato anche il sesto posto nella classifica delle migliori destinazioni del mondo: al primo posto c'è Londra, al secondo Bali, al terzo Dubai, al quarto la Sicilia, al quinto Parigi e al sesto, per l'appunto, Roma. Settima è Hanoi, ottava Marrakech, nona Creta, decima Bangkok.

Questo è la descrizione del panorama gastronomico di Roma, apparsa sul popolare sito di recensioni turistiche:

Un giorno non è bastato per costruire Roma, ma non basterà neanche per girarla tutta. La città stessa è come la sala espositiva di un gigantesco museo all'aperto, un vero e proprio collage di piazze, mercati all'aperto, e siti storici sbalorditivi. Getta una monetina nella Fontana di Trevi, resta a bocca aperta davanti al Colosseo e al Pantheon e fa' il pieno di cappuccino per un pomeriggio di shopping in Campo de’ Fiori o a Via Veneto. Rifocillati con un piatto di pasta fresca, assaggia dei succulenti carciofi fritti o una tenera coda alla vaccinara e gusta uno dei migliori pasti della tua vita.

Il noto ristorante Tonnarello di Trastevere, inoltre, è inserito al decimo posto nel mondo nella classifica dei migliori ristoranti informali del mondo e al secondo posto nella classifica dei migliori locali all'aperto.

La classifica delle città dove si mangia meglio nel mondo secondo Tripadvisor

Ecco le prime dieci città dove si mangia meglio nel mondo secondo i Travellers' Choice Best of the Best 2025 di Tripadvisor:

Roma Londra Marrakech Parigi Napoli Barcellona Lima New Orleans Buenos Aires Atene