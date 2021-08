Roma devastata dagli incendi, due in un solo giorno: minacciata la pineta di Castel Fusano Paura nel primo pomeriggio di oggi a Roma, dove due incendi sono scoppiati in via Porta Medaglia e nella zona tra Ostia e Ostia Antica. Difficoltose le operazioni di spegnimento del fuoco dei pompieri a causa del vento che ha alimentato le fiamme. A bruciare sono state delle sterpaglie. Non ci sono feriti.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Continua l'emergenza incendi a Roma e in tutto il Lazio. Centinaia i roghi scoppiati dall'inizio di questa estate, con altrettante centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione civile, che hanno lavorato senza sosta per spegnere le fiamme. E ancora oggi, giovedì 26 agosto, si è reso necessario l'intervento dei pompieri per scongiurare quella che sarebbe potuta essere una catastrofe. Stavolta gli incendi hanno interessato due zone a Roma: uno si è sviluppato all'altezza di via Porta Medaglia, l'altro tra Ostia e Ostia Antica, nel quartiere della Longarina. Entrambi i roghi hanno interessato delle sterpaglie: le operazioni dei vigili del fuoco sono state rese più difficoltose dal vento, che hanno alimentato le fiamme alimentandole.

Per quanto riguarda via di Porta Medaglia, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno provveduto alla chiusura della strada tra via Ardeatina e Boschetto Cenci, e alla deviazione degli autobus che passavano nella zona, per consentire lo svolgimento delle operazione di spegnimento dei vigili del fuoco. C'è dovuto diverso tempo, a causa del vento, per spegnere l'incendio, e si è reso necessario anche l'ausilio di un elicottero. Per quanto riguarda l'incendio che si è sviluppato tra Ostia e Ostia Antica, anche qui l'incendio ha rischiato di andare fuori controllo e arrivare fino alla pineta di Castel Fusano, ogni anno devastata dagli incendi. Anche in questo caso ad andare a fuoco sono state delle sterpaglie, alimentate dal vento. Anche in questo caso, oltre alle squadre dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, si è reso necessario l'ausilio di un elicottero.