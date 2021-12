Roma Capitale offre 40 posti per “Tutore volontario per l’integrazione” e accompagnamento dei migranti Il Dipartimento Politiche Sociali ha prorogato al prossimo 27 dicembre il termine del bando per partecipare alla selezione per 40 persone da inserire nel percorso “Tutore per l’integrazione” dei cittadini migranti.

A cura di Enrico Tata

Il Dipartimento Politiche Sociali ha prorogato al prossimo 27 dicembre il termine del bando per partecipare alla selezione per 40 persone da inserire nel percorso "Tutore per l’integrazione" dei cittadini migranti. L'obiettivo di questo bando è preparare i partecipanti a ricoprire il ruolo di tutor per affiancare migranti in attività di tipo sociale e ricreativo oppure nella frequentazione di luoghi di aggregazione e di cultura. Il corso è gratuito ed è promosso dal Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale insieme a INFOR ELEA e CeSPI. Si svolgerà a febbraio del 2022 in aula e anche in didattica a distanza e avrà la durata di 64 ore. "Sono a disposizione 40 posti e i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con un’esperienza innovativa di impegno civile” , ha dichiarato Barbara Funari, Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale.

Questi i requisiti per partecipare:

Cittadinanza italiana/ cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana/ cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità, ovvero, qualora il titolo risultasse scaduto, averne fatto richiesta di rinnovo, e con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana/ compimento del diciottesimo anno di età/ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa/ non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti.

Le candidature possono essere inviate dopo aver compilato la domanda di ammissione (qua il link) all'indirizzo mail: tutorintegrazione_rmcapitale@inforelea.academy o tutoriperintegrazione@cespi.it;

L' orario e le modalità delle selezioni, si legge sul sito del Campidoglio, saranno comunicate il giorno 7 gennaio 2022 con apposito avviso pubblicato in questa sezione, sui siti di INFOR-ELEA e CeSPI e con email inviata agli interessati in possesso dei requisiti.