È grave un uomo di trentanove anni che è caduto dal terrazzo di un'abitazione in via delle Palme a Roma, dopo aver messo a segno un furto. Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti lo hanno arrestato, a seguito del loro intervento nel quartiere Prenestino. Secondo le informazioni apprese il ladro si è arrampicato sull'edificio per raggiungere la finestra con l'obiettivo di intrufolarsi furtivamente all'interno dell'appartamento che aveva preso di mira. Una volta dentro ha rovistato in una stanza, ha preso diversi oggetti di valore ed è uscito di nuovo sul balcone, con l'intento di scappare con il bottino. Ma la sua presenza indesiderata non è sfuggita al padrone di casa, che al momento dell'accaduto, infrangendo le aspettative del ladro, si trovava nella stanza accanto e stava riparando alcuni dispositivi elettronici, tra cui computer. L'uomo insospettitosi di alcuni rumori, si è così alzato ed è andato subito a controllare, scoprendolo.

Ladro cade da una terrazza durante un furto

Il trentanovenne allora, alla vista del padrone di casa, sentitosi ormai scoperto e colto in fragrante con le cose rubate, ha tentato di fuggire, ma mentre stava scavalcando il muretto divisorio, reso goffo nei movimenti a causa della zavorra, ha perso l'equilibrio ed è precipitato a terra, facendo un volo di quasi dieci metri e finendo nella parte sottostante della strada, dove si trovano i garage condominiali del palazzo. Nel frattempo il padrone di casa ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e di un'ambulanza.

Ferito soccorso in ambulanza in codice rosso

Sul posto sono arrivati i poliziotti, che hanno trovato l'uomo riverso a terra, immobile con numerose borse legate al busto. Presente il personale sanitario, che ha soccorso il ferito e lo ha trasportato con urgenza in codice rosso al Policlinico Casilino. Arrivato al pronto soccorso, i medici gli hanno riscontrato fratture riportate in varie parti del corpo. Nel frattempo gli agenti hanno ascoltato il racconto di alcuni testimoni che hanno assistito alla scena e ricostruito la dinamica dell'accaduto. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato.