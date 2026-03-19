Roma-Bologna, 11 tifosi giallorossi trovati con martelli e fermati: erano pronti allo scontro

La polizia di Stato ha fermato 11 persone che stavano andando verso la tangenziale con martelli, aste e cinghie per aggredire i tifosi del Bologna. Con loro 5 minori.

Sono 11 i tifosi giallorossi sottoposti a fermo preventivo dalla polizia di Stato poco prima delle ore 19 di oggi, giovedì 19 marzo 2026. Con loro cinque minorenni riaffidati ai familiari. Il gruppo di tifosi è stato notato dagli agenti della Polizia di Stato mentre stava tentato di dirigersi verso la tangenziale nei pressi di via degli Orti della Farnesina. Secondo quanto ipotizzato dalla polizia, il gruppo, che aveva con sé oggetti atti ad offendere, avrebbe avuto l'obiettivo di scagliarsi contro i tifosi del Bologna.

Undici tifosi romanisti fermati prima della partita

I fatti, come anticipato, risalgono alle ore 19 di oggi, giovedì 19 marzo 2026 e sono avvenuti nei pressi di via degli Orti della Farnesina. Il gruppo di tifosi romanisti stava provando ad andare verso la tangenziale quando è stato bloccato dagli agenti della polizia di Stato. I poliziotti hanno monitorato i tifosi giallorossi e li hanno intercettati con l'ausilio di pattuglie ippomontate e contingenti della forza pubblica.

Una volta raggiunti i tifosi, gli agenti li hanno identificati e hanno fatto scattare le perquisizioni nei confronti dei componenti del gruppo al termine delle quali hanno trovato martelli, aste, cinghie, un mattarello ed altri oggetti in ferro idonei ad offendere, come mostra la foto in apertura.

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L'identificazione e il fermo preventivo di 11 tifosi

Una volta conclusi gli accertamenti, undici persone sono state sottoposte a fermo preventivo dalla Polizia di Stato, ai sensi del decreto legge 23/ 2026. Gli agenti hanno valutato i requisiti prescritti dalla normativa e ritenuto che vi fosse la presenza degli indicatori di pericolosità rispetto al pacifico svolgimento della manifestazione sportiva, anche a causa del possesso di oggetti atti ad offendere.

Per questa ragione tutti i componenti del gruppo di tifosi sono stati accompagnati per il fotosegnalamento e la successiva trattazione di polizia giudiziaria presso gli uffici della Questura. Oltre agli undici tifosi, inoltre, sono stati individuati 5 minorenni, riaffidati ai rispettivi nuclei familiari.