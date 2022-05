Roma, Bill Gates compra palazzo vicino a San Pietro e lo trasforma in hotel (troppo) di lusso Il problema è che il ristorante con gli chef stellati, lo sfarzo delle suite, la spa, la piscina e la palestra proprio non si addice alla morigeratezza professata da Papa Francesco.

A cura di Enrico Tata

Palazzo della Rovere è il primo a sinistra

Sembra che Bill Gates abbia comprato un palazzo storico in via della Conciliazione a Roma, a pochi passi da piazza San Pietro, e si stia preparando a trasformarlo in un hotel di lusso. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, si tratterebbe di un'operazione da oltre 50 milioni di euro e l'intenzione è quella di aprire entro il Giubileo del 2025. Il problema è che il ristorante con gli chef stellati, lo sfarzo delle suite, la spa, la piscina e la palestra proprio non si addice alla morigeratezza professata da Papa Francesco. Insomma, il lusso estremo dell'hotel stonerebbe con il contesto, visto che il palazzo in questione si trova a neanche 300 metri dall'entrata della basilica di San Pietro. Tra l'altro, nel bando vinto dalla catena alberghiera Four Seasons c'era scritto espressamente che la nuova struttura non avrebbe potuto superare le 4 stelle, proprio per i motivi elencati in precedenza. E proprio su questo dettaglio si stanno appellando le altre società che avevano messo gli occhi su Palazzo della Rovere, via della Conciliazione 33, per secoli sede dei gesuiti a Roma.

Palazzo della Rovere è stato fatto costruire tra il 1480 e il 1490 dal cardinale Domenico della Rovere. La facciata presenta tre piani con nove finestre ciascuno e all'interno c'è un grande giardino circondato da pilastri ottagonali. Nel piano nobile, sede dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, ci sono cinque spaziosi saloni che presentano affreschi del Pinturicchio. Stando a quanto riporta il sito di Roma Turismo "il palazzo divenne sede nel 1655 dei Gesuiti Penitenzieri, che svolgevano la funzione di confessori della basilica di S.Pietro.Il palazzo è oggi sede dell'Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme".