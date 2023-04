Roma allagata: centinaia d’interventi per maltempo dalle famiglie evacuate alle strade chiuse Sono state centinaia le chiamate ai soccorritori per l’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio Roma. Dalle famiglie evacuate alle strade chiuse, ecco il bilancio di ieri.

A cura di Alessia Rabbai

I soccorritori al lavoro nel III Municipio

L'ondata di maltempo che si è abbattuta ieri su Roma ha messo in ginocchio la città. Sono state centinaia le chiamate arrivate a vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine, con la richiesta d'aiuto e intervento urgente. I soccorritori hanno lavorato in diversi quadranti della città per case e strade allagate, con residenti da evacuare e veicoli bloccati. Una forte e intensa pioggia ha messo in difficoltà la Capitale, provocando numerosi disagi e per domenica 16 aprile si attende un'altra giornata di maltempo con allerta gialla per temporali.

La stazione della metro A Subaugusta è stata chiusa e sono stati evacuati otto pazienti dall'ospedale Sadro Pertini per infiltrazioni d'acqua. In serata il sindaco Roberto Gualtieri ha fatto il punto della situazione: "Siamo al lavoro da alcune ore per affrontare le conseguenze dell’allagamento che ha interessato la zona di Prati Fiscali: è l’unico intervento ancora in corso tra tutti quelli avvenuti durante questa giornata caratterizzata dalla forte ondata di maltempo che ha investito la città".

Evacuate famiglie per guasto e allagamento nel III Municipio

Nel III Municipio, spiega il primo cittadino, si è verificato il guasto all’impianto di sollevamento della rete fognaria di Val Melaina per il quale hanno lavorato i tecnici di Acea. Riparato, è poi tornato gradualmente alla piena funzionalità. Il guasto e il conseguente allagamento hanno richiesto l’evacuazione di alcune famiglie che abitano tra Vicolo dei Prati Fiscali e in via di Val Melaina. Il Comune di Roma si è attvato per garantire a tutti una sistemazione temporanea in albergo.

"Ringrazio i vigili del fuoco, gli operatori e i volontari della protezione civile, gli agenti della polizia locale, che da subito sono stati al fianco di tutti coloro hanno avuto bisogno di soccorso e a cui va la nostra solidarietà e il nostro supporto – ha detto Gualtieri – Ringrazio anche l’assessora Segnalini e Paolo Marchionne Presidente III Municipio, da subito arrivato sul posto per monitorare e affrontare i disagi causati da questa situazione".