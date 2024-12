video suggerito

Roma al 59esimo posto nella classifica sulla qualità della vita 2024: perché scende di 14 posizioni Un tracollo per la capitale che, lo scorso anno, si trovava in 33esima posizione nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 ore. Male per i giovani, nella categoria ricchezza e consumi scivola di 42 posizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Continua a scivolare in basso Roma che, dal 33esimo posto dello scorso anno, in soli 12 mesi si trova a ricoprire la 59esima posizione della classifica stilata, come ogni anno dal 1990, da Il Sole 24 ore. Molte i parametri, raggruppate in macroaree, secondo i quali la capitale appare in caduta libera: venti posizioni più in basso per quanto riguarda i parametri di demografia e società e quarantasette nell'ambito di ricchezza e consumi, qui che si registrano i risultati peggiori. Sempre basse, ma con qualche posizione in ripresa rispetto allo scorso anno, le altre province del Lazio: Viterbo si trova al 66esimo, Rieti al 74esimo, Latina al 77esimo e Frosinone all'82esimo.

Qualità della vita 2024, perché Roma scende al 59esimo posto in classifica

Già al cinquantanovesimo posto della classifica, Roma è totalmente scivolata per quanto riguarda alcuni parametri, diventando fanalino di coda. Male sugli immobili e i crimini, ancora male per soddisfazione dei giovani, sebbene sia risalita di sei posizioni. Sulle 107 città analizzate, ad esempio, la capitale risulta all'ultimo posto per mensilità di stipendio per comprare casa e per i canoni medi di locazione, con spese di affitto che raggiungono, come già sappiamo, prezzi folli

Si trova al 106esimo posto per l'indice di criminalità, al 105 per i furti con destrezza e al 104esimo per quelli con strappo. Centesima per furti di auto e indice di litigiosità (cause ogni 100mila abitanti).

In cosa migliora la città di Roma nel 2023: i parametri in crescita

Nonostante quello che sembra essere stato un vero e proprio tracollo, c'è qualche parametro in crescita. Aumenta quello del settore di ambienti e servizi: sebbene si trovi alla quarantatreesima posizione, è aumentato di 13. Buono il settore dei trasporti pubblici, nonostante tutto ciò che la cittadinanza e le e i pendolari lamentano ogni giorno. Bene anche i settori di cultura e tempo libero, che nonostante scendano di 4 posizioni si confermato all'11 posto. In crescita, affari e lavoro che, con l'aumento di 4 posizioni. Si sfiora il podio, in particolare, per quanto riguarda il gender pay gap, il trend delle presenze turistiche e il numero di laureati e altri titoli terziari fra i 25 e i 39 anni.

Nonostante si tratti di una città universitaria, con tre grandi atenei pubblici e ancora di più privati, viene confermato, ancora una volta, il trend dell'insoddisfazione dei giovani, che non avrebbero abbastanza servizi o spazi idonei nella città.