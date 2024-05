video suggerito

Roma e i giovani: nella classifica sulla qualità della vita la capitale risale di 6 posizioni Risale di sei posizioni la Capitale sulla classifica della qualità della vita per i giovani: meno matrimonio, più studio e lavoro, anche se la disoccupazione resta alta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Si sposano poco, si laureano molto. E sul lavoro sono a metà: si trovano al cinquantottesimo posto per numero di imprenditori under 35 e al cinquantacinquesimo per disoccupazione giovanile.

Questa è la fotografia dei giovani che emerge secondo la classifica del 2024 sulla qualità della vita per gli under 35 nella Capitale. Roma, non è un caso, con le sue tre università pubbliche e gli atenei privati, permette ai giovani di aprirsi verso nuovi percorsi di studio. Ma non manca l'intrattenimento, con bar e discoteche. Più carenti, invece le aree sportive.

La qualità della vita dei giovani a Roma

Ultima fra le province del Lazio e novantottesima su 107 province: questa è la posizione della città di Roma per quanto riguarda la qualità della vita dei giovani nella Capitale. Una posizione che appare bassa, ma è comunque in netta risalita rispetto agli anni scorsi: nel 2021 Roma occupava l'ultima posizione della classifica. Soltanto l'anno scorso si trovava al centoquattresimo. Ma c'è ancora molto su cui lavorare.

Le altre province della regione Lazio

Se la posizione di Roma è bassa in classifica, però, non dobbiamo non dimenticarci che si trova in compagnia di (quasi) tutte le province della regione Lazio: Frosinone è al 96esimo posto, Latina al 91esimo, Viterbo al 79esimo. Spicca, invece, Rieti, al 16esimo con i suoi canoni di locazione vantaggiosi, concerti, bar e discoteche, aree sportive. E un cospicuo numero di matrimoni che porta il capoluogo appenninico al nono posto della classifica per il settore basato sul quoziente di nuzialità.

La qualità della vita per bambini e anziani

A parte rare eccezioni, per qualità della vita, che sia di bambini, giovani o anziani, le città della regione Lazio si trovano nella seconda metà della classifica. Per quanto riguarda i più piccini, Latina è nella posizione più bassa, al 93esimo posto, seguita da Viterbo al 77esimo e poi, una dietro l'altra, Frosinone al 66esimo, Roma al 67esimo, Riti al 64esimo. Più problematica la vita per gli anziani: Latina si trova all'88esimo posto, Rieti all'82esimo, Frosinone all'80esimo, Viterbo al 63esimo. Al 40esimo, invece, la capitale dove, però, resta preoccupante il numero di "persone sole".