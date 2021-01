Sono stati bloccati mentre forzavano la porta di casa di un'anziana signora, ricoverata in ospedale, e ne cambiavano la serratura. Due persone di 53 e 59 anni sono state arrestate dai carabinieri di Roma per aver tentato di occupare casa di una donna di 85 anni, ricoverata da qualche tempo in ospedale. Date le condizioni della signora erano sicuri che nessuno li avrebbe interrotti mentre facevano quest'operazione. Magari pensavano anche che non sarebbero stati scoperti subito dato che avevano tenuto sott'occhio l'abitazione e avevano visto che nessuno stava andando lì in quei giorni. Qualcuno però deve aver visto qualcosa: i militari sono intervenuti mentre stavano cambiando la serratura e li hanno arrestati.

Anziana ricoverata in ospedale, cercano di occuparle casa

Una vicenda molto triste quella dell'anziana signora, una donna di 85 anni che non gode di ottima salute e per questo è stata ricoverata in ospedale. Da diverso tempo non tornava a casa, essendo costretta per le sue condizioni a ricorrere alle cure costanti dei medici. Evidentemente i due uomini erano consapevoli della situazione e si erano informati sullo stato di assenza della signora. Per questo hanno pensato che sarebbero riusciti a entrare indisturbati e che nessuno magari si sarebbe reso conto per un po' di quello che stava accadendo. Non è chiaro chi abbia allertato i carabinieri del fatto che avevano forzato la porta. Forse un vicino, insospettito dai rumori e dalla presenza dei due sul pianerottolo, e che ha quindi deciso di dare l'allarme. I due sono stati ora arrestati e denunciati per la tentata occupazione della casa dell'85enne.