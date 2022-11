Rodolfo Infantino è il motociclista morto nell’incidente in via dell’Aeroporto a Fiumicino Non c’è stato nulla da fare per il motociclista coinvolto nell’incidente in via dell’Aeroporto a Fiumicino di ieri. La vittima è Rodolfo Infantino.

A cura di Alessia Rabbai

Rodolfo Infantino

È Rodolfo Infantino il motociclista sessantaquattrenne morto nell'incidente stradale in via dell'Aeroporto a Fiumicino, che si è verificato intorno alle ore 16.30 di ieri, martedì 29 novembre. Originario di Catania ma da anni a Roma, la notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente. Amici e conoscenti si sono stretti con dolore alla famiglia, in attesa che la salma riceva il nulla osta, per la celebrazione dei funerali, per dargli l'ultimo saluto.

Moto e auto si sono scontrate frontalmente

Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti della polizia locale, che indagano sulla dinamica dell'incidente a scontrarsi sono state una moto e un'auto. Al momento del sinistro Rodolfo era alla guida della sua Yamaha Mt-09 blu e grigia e stava percorrendo la strada che collega il X Municipio di Ostia a Fiumicino viaggiando verso l'aeroporto quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato frontalmente con un'auto Volkswagen. L'impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote che, urtato, è finito sull'asfalto. Ricevuta la chiamata d'emergenza con la richiesta urgente d'intervento, sul posto sono arrivati il personale sanitario in ambulanza e un'auto medica.

Traffico e code su via dell'Aeroporto

I paramedici hanno fatto il possibile per salvargli la vita, cercando a lungo di rianimarlo, ma per il motociclista ogni intervento è stato vano. Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione, con code nel quadrante interessato dal sinistro. I vigili hanno gestito il traffico, fino al termine dell'intervento e alla rimozione della salma. Nel corso della serata la circolazione è tornata alla normalità.