Incidente a Fiumicino, morto un motociclista: traffico bloccato e chiusure in via dell’aeroporto Incidente mortale in via dell’Aeroporto, a Fiumicino. Un motociclista ha perso la vita. Traffico bloccato e lunghe code in tutta la zona.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale in via dell'Aeroporto, a Fiumicino. Stando a quanto si apprende, ha perso la vita un motociclista in seguito a uno scontro con un'automobile. Secondo le prime ricostruzioni, la moto viaggiava in direzione dell'aeroporto di Fiumicino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale di Fiumicino. I soccorritori, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Traffico bloccato in via dell'Aeroporto di Fiumicino

Lunghe code si registrano su via dell'aeroporto sia in direzione di Ostia che in direzione di Fiumicino.