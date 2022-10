Rocco Telesca scompare su un treno per Roma: “Aiutateci, è disabile e prende farmaci” Sono giorni d’apprensione per i famigliari di Rocco Telesca, scomparso a 48 anni da Potenza su un treno diretto a Roma. Si cerca alla stazione Termini.

A cura di Alessia Rabbai

Rocco Telesca è scomparso da Potenza lo scorso martedì 25 ottobre. Quarantotto anni, disabile, ha bisogno di assumere farmaci, che non ha con sé. Se ne sono perse le tracce ad inizio settimana, quando poco prima delle ore 14 si è allontanato a piedi dal capoluogo della Basilicata salendo su un treno diretto a Roma. I famigliari non lo hanno più visto rientrare e da tre giorni è assente da casa. Preoccupati che possa essergli accaduto qualcosa e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, che lo stanno cercando. Le ricerche sono in corso nella Capitale. A condividere l'appello è stata Penelope Onlus, l'associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse.

L'identikit di Rocco Telesca

Rocco Telesca ha quarantotto anni, è alto 1 metro e 75 centimetri. Ha capelli corti castani, occhi verdi, occhiali da vista. L'ultima volta che è stato visto indossava pantaloni blu, camicia bianca, maglione celeste, giubbino k-way blu e portava con sé un marsupio nero. Chiunque abbia visto un uomo che corrisponde a questa descrizione è pregato di segnalarne l'avvistamento, contattando immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112 o al numero di Pronto Penelope 3396514799, anche su Whats App. La zone da attenzionare nella Capitale è quella della stazione Termini. Non è la prima volta che Rocco scompare, era già avvenuto nel 2018, poi fortunatamente era stato ritrovato, grazie alla segnalazione di diverse persone che lo avevano visto presso una fermata degli autobus. Anche stavolta è importante fare attenzione affiché Rocco torni presto a casa. La speranza è che stia bene e che i suoi cari possano riabbracciarlo a breve.