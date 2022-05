Roccasecca, uccidono una volpe e poi l’appendono ad un cartello della segnaletica stradale Lungo la strada provinciale poco distante da Roccasecca, è stata trovata una carcassa di volpe appesa ad un cartello stradale: sul posto carabinieri e ufficio veterinario della Asl.

A cura di Beatrice Tominic

La sua presenza è stata segnalata sui social nel pomeriggio di ieri: qualcuno ha appeso una volpe al palo della segnaletica stradale, legandola per la coda, probabilmente dopo averla ridotta in fin di vita. Il ritrovamento è avvenuto lungo la strada provinciale conosciuta come Tracciolino fra Roccasecca e Santopadre, entrambi comuni in provincia di Frosinone e che collega la zona di Roccasecca, appunto, con quella di Cassino con la Valle di Comino.

Il ritrovamento è avvenuto proprio nel tratto che si trova poco distante dal comune di Roccasecca: trovandosi a transitare lungo la strada, è stato un automobilista ad allertare i carabinieri, segnalandola presenza del povero animale, ormai senza vita.

L'arrivo delle forze dell'ordine

Sul luogo del ritrovamento della volpe senza vita sono immediatamente arrivati i carabinieri che, oltre a confermare il decesso dell'animale, hanno subito chiamato anche il servizio veterinario della Asl. Così anche il personale medico è arrivato sul posto ed è potuto intervenire per rimuovere la carcassa dell'animale.

La segnalazione sui social

Oltre ad allertare le forze dell'ordine per richiedere un loro intervento, alcuni passanti hanno deciso di segnalare il ritrovamento dell'animale anche sui social network, condividendo un'immagine e qualche riga. Fra loro, ad esempio, anche Bernardo Forte, consigliere di minoranza nel comune di Roccasecca.

"L'animale chi è, la povera bestia? Oppure l'autore del barbaro gesto?", ha scritto Forte accompagnando con questo commento la foto. Sotto all'immagine è molta la rabbia e l'indignazione dei cittadini e delle cittadine: nel frattempo continuano le indagini