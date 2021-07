Alessio E., il ragazzo di sedici anni scomparso oltre dieci giorni fa da Roma, è stato ritrovato. Lo ha comunicato il gruppo scout di Montesacro di cui fa parte, l'Agesci. Sono state ore di apprensione per il giovane, che da quando si era allontanato dalla sua abitazione in zona Bufalotta non aveva più fatto avere sue notizie. I familiari erano disperati e non riuscivano a mettersi in contatto con lui: fortunatamente questa vicenda ha avuto un lieto epilogo. Il ragazzo è tornato a casa e ora è di nuovo tra le braccia dei suoi cari. Non è noto il motivo che ha portato all'allontanamento del giovane dalla sua casa, avvenuto il 19 giugno come un fulmine a ciel sereno: l'unica comunicazione che è stata data è che il ragazzo sta bene ed è stato ritrovato. E per ora è l'unica cosa che conta.

Ritrovato Alessio, il 16enne scomparso da dieci giorni

Non sono noti i motivi che hanno portato all'allontanamento del ragazzo dalla sua abitazione alla Bufalotta. Del giovane non si avevano più notizie da sabato 19 giugno, ossia da quando era uscito di casa a piedi, facendo perdere in breve tempo le sue tracce. Invano i genitori e gli amici hanno provato a contattarlo al cellulare: il 16enne non rispondeva né alle chiamate né ai messaggi. La famiglia aveva chiesto a chiunque avesse sue notizie o lo avesse visto in giro, di chiamare le forze dell'ordine. Non è noto cosa abbia fatto in questi giorni e dove sia stato, se qualche amico lo abbia ospitato o se abbia dormito in alloggi di fortuna. L'appello per il ritrovamento di Alessio era stato condiviso anche dall'associazione Penelope Onlus che si occupa di scomparsi.