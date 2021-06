in foto: Alessio Esposito scomparso

Alessio Esposito è scomparso all'età di sedici anni da Roma, zona Bufalotta, sabato 19 giugno scorso. Dieci giorni di assenza da casa, dieci giorni senza avere più sue notizie, la sua famiglia è in apprensione, lo sta cercando e ha lanciato un appello attraverso Penelope, l'associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse, per chiedere a chiunque lo avesse visto o avesse notato un adolescente che corrisponde alla sua descrizione, di contattare immediatamente le forze dell'ordine per segnalare eventuali avvistamenti che possano aiutare nelle ricerche. Secondo le informazioni apprese il ragazzo si è allontanato a piedi dalla sua abitazione nel quadrante di Roma Nord. È uscito di casa e da allora non si hanno più sue notizie.

Alessio Esposito: com'era vestito e segni particolari

Alessio Esposito ha capelli color biondo scuro e ricci ed occhi marroni. È alto 1 metro e 75 centimetri e pesa 50 chili. Pare che si tratti di un allontanamento volontario, ma ad oggi non se ne conoscono le motivazioni. Si spera che il giovane, non ancora maggiorenne, abbia trovato alloggio da qualche amico o conoscente, che stia bene e che torni presto a casa. Al momento della scomparsa il sedicenne indossava una maglietta di colore viola a mezze maniche e pantaloni chiari color beige. Al momento non si hanno sue notizie e non risponde al cellulare. L'associazione Penelope ha diffuso un appello sui social network, poi ricondiviso dagli utenti: "Per informazioni e avvistamenti contattare Pronto Penelope al 3396514799 o il Numero Unico delle Emergenze 112" oppure recarsi direttamente dalle forze dell'ordine.