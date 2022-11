Ritrovati i gioielli rubati lo scorso agosto in un hotel di Roma: valgono 1,3 milioni di euro Dopo approfondite indagini, riporta il Messaggero, sono stati fermati un uomo e una donna, i diamanti sono stati recuperati e restituiti alla vittima.

A cura di Enrico Tata

Un bracciale tennis di diamanti, una collana, un bracciale Chopard e un anello di diamante griffato. Valore stimato, 1.346.000 euro. I gioielli erano stati rubati lo scorso agosto da un hotel del centro di Roma, ma nei giorni scorsi sono stati ritrovati dalla polizia. Dopo approfondite indagini, riporta il Messaggero, sono stati fermati un uomo e una donna, i diamanti sono stati recuperati e restituiti alla vittima.

La tecnica del ‘rip-deal'

Il furto, stando a quanto ricostruito, era avvenuto con la tecnica del ‘rip-deal', che in pratica consiste nel promettere l'acquisto di gioielli e oggetti preziosi in cambio di denaro falso. La vittima, la titolare di una gioielleria a Monte Carlo, è stata contattata da un uomo che le diceva di essere interessato all'acquisto di diamanti per conto di alcuni clienti esteri. Sono seguiti incontri, cene e aperitivi per discutere dell'acquisto fino al furto avvenuto in un hotel di Roma.

Il furto è avvenuto così: un sedicente acquirente russo si è presentato all'hotel insieme a una presunta esperta di pietre preziose. Con la gioielliera i due si sono accordati per l'acquisto di cinque pezzi, tutti diamanti. La donna e la venditrice sono salite a quel punto nella camera della seconda per verificare l'autenticità dei gioielli prima di concludere l'acquisto. Approfittando di un attimo di distrazione, la fantomatica esperta di gioielli ha sostituito i diamanti veri con alcuni falsi. Successivamente il compratore russo ha consegnato una valigia con i soldi in contanti, ma una volta tornata in camera la gioielliera si è accorta che il denaro era falso e i diamanti erano stati sostituiti con alcune copie.