Ritardi fino a 90 minuti per Alta Velocità sulla Roma-Napoli: inconveniente tecnico a Cassino

Forti rallentamenti per i treni dell’Alta Velocità nella tratta Roma-Napoli; coinvolti tre convogli diretti a Lecce, Napoli e Venezia; ritardi previsti fino a 90 minuti.
A cura di Nico Falco
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Grossi rallentamenti si registrano lungo la linea dell'Alta Velocità Roma-Napoli, oggi, 27 settembre, a causa di un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Cassino (Frosinone); i treni, avverte Trenitalia tramite il servizio online di infomobilità, possono avere un ritardo fino a 90 minuti ed essere instradati su percorsi alternativi via Cassino.

La circolazione è stata rallentata a partire dalle ore 16, con un successivo aggiornamento Trenitalia ha comunicato che, a partire dalle 17.10, la circolazione è "fortemente rallentata". Il treno Alta Velocità direttamente coinvolto è il FA 8317 Roma Termini (15:52) – Lecce (21:48), attualmente fermo. Coinvolti, e con un tempo di percorrenza aumentato di oltre 60 minuti, altri due convogli: il FR 9648 Napoli Centrale (14:55) – Milano Centrale (19:24) e il  FR 9428 Napoli Centrale (15:04) – Venezia Santa Lucia (20:34).

