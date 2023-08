Risultati qualità dell’aria a Ciampino dopo l’incendio, Arpa: “Benzopirene 94 volte oltre il limite” Pubblicati i risultati sulla presenza della sostanza cancerogena benzo(a)pirene sul campione posizionato all’interno dell’impianto EcoLogica 2000 (Ciampino), dove sono divampate le fiamme sabato scorso. L’Arpa: “Valore superiore a quello di riferimento”.

A cura di Teresa Fallavollita

Incendio all’Ecologica 2000, Ciampino

È contenuto nel fumo di sigaretta e nei gas di scarico dei motori diesel: il benzo(a)pirene, una sostanza cancerogena, è ora presente nell’aria all’interno dell’impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti che ha preso fuoco a Ciampino la mattina di sabato 29 luglio. I campionatori di Arpa Lazio hanno rilevato un valore pari a 94: un numero che acquisisce particolare significato se comparato con il limite annuo fissato a 1.

I risultati dell’Arpa

Il livello di benzo(a)pirene presente nell’aria dell’isola ecologica di via Enzo Ferrari è superiore di 94 volte. Lo riferisce Arpa Lazio a seguito della pubblicazione dei risultati sul campione raccolto dal campionatore installato appositamente nella zona in cui si trova il centro in cui è scoppiato il vasto incendio lo scorso sabato.

Arpa Lazio è infatti impegnata nelle operazioni di monitoraggio della qualità dell’aria dopo il rogo. Come comunicato il 30 luglio, sono stati installati due campionatori ad alto volume, ai quali si aggiungono le centraline fisse: il primo si trova all’interno dell’impianto, a breve distanza dall’area dove sono divampate le fiamme, mentre il secondo è stato posizionato a circa 600 metri, in direzione dei Castelli Romani, dove si è spostata successivamente la nube di fumo.

Mentre il primo campionatore ha segnalato un valore di benzo(a)pirene superiore di 94 volte, il secondo – quello più distante – ha riscontrato una quantità della sostanza nella norma, per un valore pari a 0.3, ossia inferiore al valore di riferimento.

Dal documento di Arpa Lazio.

Le raccomandazioni di sindaci e Asl Roma 6

Come già comunicato negli scorsi giorni da sindaci e Asl Roma, prima che fossero disponibili i risultati dei campioni delle centraline Arpa, "laddove sia visibile il fumo e l'odore dovesse essere intenso" è necessario seguire alcuni accorgimenti: tenere chiuse porte e finestre; limitare gli spostamenti; lavare con accuratezza frutta e verdura di produzione propria; limitare l’utilizzo di impianti di climatizzazione e di trattamento dell’aria in genere.