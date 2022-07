Ristoratore romano accoglie un’ambulante e il suo bimbo e le offre la cena: “Esempio per tutti” La onlus MamAfrica ha pubblicato uno scatto che immortala il proprietario di un ritorante romano in chiusura che offre da mangiare e bere ad una donna venditrice ambulanzte e al suo bambino che porta sulla schiena.

A cura di Alessia Rabbai

Una donna venditrice ambulante era in strada a Roma, nonostante fosse tarda sera, insieme al suo bambino sulla schiena avvolto in una fascia, per cercare di vendere alcuni oggetti. Nonostante l'ora e la calura estiva, aveva il sorriso sul volto ed era attenta al suo piccolo, stretto stretto a lei. Tra le braccia aveva tante collane colorate, orecchini, bracciali, fasce per capelli e cavigliere con sonagli da mostrare a ragazzi e ragazze per andare in spiaggia. È entrata all'interno di un ristorante in chiusura, il proprietario l'ha vista e l'ha accolta affettuosamente, offrendole da mangiare e da bere. Un semplice gesto di grande umanità, che non è passato inosservato all'associazione MamAfrica, dal 2005 attiva in Togo con lo scopo di dare un futuro a bambini e bambine con la linea di volontariato come realtà operativa a costo zero.

"Gesti di umanità che insegnano tanto"

La onlus fondata dall’ex professore di Scienze politiche Enzo Liguoro con sede nel Comune di Pollena Trocchia in provincia di Napoli, ha pubblicato uno scatto emozionante, che immortala il proprietario di un ristorante romano insieme ad una ragazza del personale rivolti verso la donna, ma la loro attenzione è attirata comprensibilmente con meraviglia dal piccolo che ha sulla schiena. "Il proprietario del ristorante, l'ha accolta in una maniera che non si dedica neanche al miglior turista – si legge nel post su Facebook, che ha ricevuto migliaia di condivisioni – Nulla di straordinario, solo gesti di umanità che insegnano tanto".

I commenti degli utenti: "Un esempio per tutti"

Lo scatto ha attirato l'attenzione di molti utenti, che non hanno trattenuto i commenti: "Nulla di straordinario? Tanta umanità è da premiare. Diventi questo ristorante meta di tutti! Forse vediamo una luce e la speranza" scrive Romolo. "Tutti dovrebbero avere lo stesso atteggiamento e prendere esempio" commenta Angela. E Filomena: "Bisogna usare il cuore sempre, se tutti noi facessimo una buona azione il mondo sarebbe migliore".