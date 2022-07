Chef Daniele offre la cena ad ambulante con bimbo: “Nulla di speciale, l’ho fatto con il cuore” Fanpage.it racconta il generoso gesto dello chef Daniele, un ristoratore romano gestore della pizzeria Mather Pantheon, che ha offerto la cena ad una venditrice ambulante con il suo bimbo: “L’ho fatto con il cuore”.

A cura di Alessia Rabbai

Chef Daniele e la venditrice ambulante con il bambino

Una foto diventata virale, un ristoratore che guarda le spalle di una venditrice ambulante sulle quali è avvolto il suo bambino, dopo averle offerto la cena. Un gesto che per chi lo fa può sembrare piccolo, ma può cambiare la giornata a chi lo riceve. Fanpage.it ha intervistato Daniele, gestore della pizzeria Mather Pantheon, immortalato in uno scatto che ha fatto il giro dei social. La foto risale al fine settimana scorso, a scattarla è stato un cliente che aveva finito di cenare e che in quel momento stava andando via, il quale ha assistito alla scena e che non ha resistito ad aprire la fotoicamera dello smartphone.

Il gestore del locale non immaginava che lo scatto sarebbe stato pubblicato sui social network e che sarebbe diventato virale. "Gli avevo chiesto gentilmente di non pubblicarla, perché non sono una persona che ama mettersi in mostra o in cerca di popolarità, con quella ragazza mi sono comportato come ho fatto anche con altri venditori ambulanti che entrano in pizzeria. Nulla di speciale, credo che chiunque si sarebbe comportato come me". Il cliente non lo ha ascoltato e ha deciso di fargli una sorpresa per premiarlo, un gesto inaspettato. L'immagine di Daniele che sorride al bimbo sulla schiena della mamma e il sorriso quasi di una ragazza del personale quasi di spalle hanno ricevuto migliaia di condivisioni: "Mi sono arrivati tantissimi messaggi e telefonate di amici e conoscenti, clienti del locale e non solo, tutti si sono complimentati per il mio gesto. L'ho fatto con il cuore".

Daniele, trentotto anni, romano della Garbatella, da più di venti lavora nel settore della ristorazione, tra cucina e gestione dei locali. "Sono gesti che specialmente i fornai di Roma di una volta, ma non solo, hanno sempre fatto: regalare pane e pizza a chi ne ha bisogno". È approdato in via della Maddalena, dopo aver lavorato in alcuni dei ristoranti del centro storico, chef di Passetto, Alfredo la Scrofa e Fortunato al Pantheon. "Ringrazio tutti coloro che in queste ore mi stanno dimostrando affetto. Credo che l'accoglienza e l'attenzione verso il prossimo siano tra i valori da conservare e l'essenza stessa del romano, nel senso che più semo e mejo stamo".