video suggerito

Quali sono, quante sono e quanto sono vecchie le automobili che ogni giorno circolano a Roma Lo studio dell’Aci e della Fondazione Filippo Caracciolo sul parco auto di Roma. Nella Capitale circolano in totale 1,77 milioni di automobili e l’età media dei veicoli si aggira sui 13 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio Getty

Secondo i dati dell'Aci e della Fondazione Filippo Caracciolo a Roma circolano 1,77 milioni di automobili e di queste l'89,4 per cento risulta essere intestato a persone fisiche e il 10 per cento a persone giuridiche. Alle macchine si aggiungono circa 385mila motocicli, ma se consideriamo tutto il territorio dell'area metropolitana i valori salgono a 2,76 milioni di autovetture e circa 522mila motocicli. Il tasso di motorizzazione della Capitale riferito ai soli veicoli, 643 auto ogni 1000 abitanti, è uno dei più alti in Europa e se ci riferiamo al tasso di motorizzazione complessivo, autoveicoli e motocicli, Roma è al secondo posto della graduatoria con 853 veicoli ogni 1000 abitanti.

Un'altra tendenza che emerge dall'analisi del parco auto è l'età media dei veicoli, che a Roma si aggira sui 13 anni. Ben oltre la metà delle auto che circola nella Capitale, il 56 per cento, ha un'età superiore a 10 anni e il 20 per cento del parco veicolare capitolino ha oltre 20 anni. Il 24 per cento, infine, ha un’età inferiore ai 5 anni allineandosi, anche in questo caso, alle medie nazionali.

L'attuale parco auto capitolino è composto per il 36,1 per cento da automobili Euro 6, per il 16,8 per cento da Euro 5, per il 22,6 per cento da Euro 4, per il 17 per cento da Euro 0-2. Le auto elettriche rappresentano infine lo 0,7 per cento. Ancora, a Roma un'auto su due viaggia a benzina, un'auto su tre è alimentata a diesel, mentre le ibride sono il 7 per cento del totale. Nella Capitale circola un'auto elettrica ogni 131 tradizionali.

Leggi anche Roma è la prima città italiana per numero di automobili: sono il doppio di quelle di Parigi

Dall'analisi dei dati emerge una distribuzione delle automobili sul territorio in maniera non uniforme, con concentrazioni in specifiche aree della città. Una quota importante dei veicoli si concentra infatti nei municipi X, cioè Ostia e dintorni, VI, il municipio delle Torri, VII, zone Tuscolano e Appio. Queste aree ospitano la maggior quota del parco auto complessivo della Capitale, ciascuna pari al 10 per cento del totale. Se sommati tra loro, arrivano a un terzo dell'intero parco. Altri municipi, invece, come il XV (Giustiniana La Storta) e l'XI (Magliana, Trullo) sembrano caratterizzarsi per la presenza di un numero di auto molto basso, circa il 4 per cento.

Rapportando il numero delle auto con l'estensione del territorio dei municipi, i più congestionati sembrerebbero il Municipio I e II, quelli del centro, e il Municipio V (Pigneto, Torpignattara). Sempre il Municipio I è quello che presenta la maggior concentrazione di auto vetuste (il 31 per cento di Euro 0-3). Seguono i municipi V e VI, dove le auto vecchie superano un quarto del parco veicolare. Al contrario nei municipi IX e XI è localizzata quasi la metà delle auto Euro 6.

Tra l'altro i municipi che si caratterizzano per un parco auto più recente, il II, il IX e il XIV, sono anche quelli con maggiore reddito medio pro capite e reddito medio familiare. Allo stesso modo, il Municipio V e il Municipio VI, cioè quelli con il parco auto più datato si caratterizzano per livelli di reddito medio pro capite e medio familiare pi ̆ basso. Discorso a parte per il I Municipio che, come abbiamo visto, presenta un parco auto vetusto nonostante il livello medio alto di reddito. Questo potrebbe spiegarsi con il fatto che questo territorio è quello con la popolazione in media più anziana.