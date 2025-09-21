Risse furibonde e violazioni delle norme, chiuso per dieci giorni un locale in centro a Roma

“Gravi episodi di violenza e irregolarità”, le motivazioni che hanno portato allo stop temporaneo della licenza. La decisione è arrivata al termine dell’attività istruttoria condotta dagli agenti del commissariato Trevi Campo Marzio.

Il questore di Roma ha disposto la chiusura per dieci giorni di un noto locale in largo Teatro della Valle, nel cuore del centro storico di Roma. "Gravi episodi di violenza e irregolarità", le motivazioni che hanno portato allo stop temporaneo della licenza. La decisione è arrivata al termine dell'attività istruttoria condotta dagli agenti del commissariato Trevi Campo Marzio.

Secondo quanto ricostruito, il noto locale, famoso per aperitivi e dopocena, è stato teatro di episodi violenti nelle ultime settimane, che hanno coinvolto numerosi clienti, alcuni dei quali sono rimasti feriti. Tutto è stato confermato non solo da diverse testimonianze, ma anche dalle tracce di sangue e vetri rotti riscontrati all'interno dell'esercizio commerciale.

Nell'ultimo episodio avvenuto in largo Teatro della Valle, quello che ha fatto scattare le indagini, un turista americano di 30 anni è rimasto gravemente ferito. Il giovane avrebbe provato a riprendere una rissa furibonda con il suo smartphone, ma è stato visto e picchiato a sua volta. Ha riportato una frattura composta all'occipite destro ed è stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Nella stessa occasione, un altro ragazzo ha riportato una frattura di un braccio.

Non solo: i poliziotti hanno riscontrato anche gravi irregolarità amministrative, come la somministrazione di alcolici oltre l'orario consentito e l'assenza all'interno dell'apposito congegno per la rilevazione del tasso alcolemico. In più gli agenti hanno rilevato la totale mancanza di collaborazione da parte sia del titolare del locale che dei dipendenti. Nessuno, infatti, ha mai avvertito le forze dell'ordine di quanto avveniva all'interno e all'esterno. Un comportamento, questo, che ha fatto ritenere l'attività dell'esercizio un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.