video suggerito

Rissa e coltellate tra bande rivali a Re di Roma: quattro ragazzi feriti, gravi due ventenni Quattro ragazzi fra i 22 e i 17 anni sono rimasti feriti. I più gravi sono un domenicano di 22 anni, ricoverato in prognosi riservata e tuttora in pericolo di vita all’ospedale San Giovanni, e un ragazzo di 20 anni ecuadoriano al policlinico Umberto I. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quattro ragazzi feriti, due in gravi condizioni. Questo il bilancio di una rissa avvenuta all'alba di oggi, lunedì 24 giugno, in piazza Re di Roma nella Capitale. Stando a quanto si apprende si sono scontrate due comitive di giovanissimi italiani e sudamericani. I motivi sono ancora da accertare, ma gli investigatori non escludono che la rissa possa essere collegata allo spaccio di droga.

Feriti quattro ragazzi giovanissimi, due sono gravi e in pericolo di vita

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, quattro ragazzi fra i 22 e i 17 anni sono rimasti feriti. I più gravi sono un domenicano di 22 anni, ricoverato in prognosi riservata e tuttora in pericolo di vita all'ospedale San Giovanni, e un ragazzo di 20 anni ecuadoriano al policlinico Umberto I.

Rissa a piazza Re di Roma, indaga la polizia

Sul caso stanno indagando gli uomini della polizia di Stato, intervenuti sul posto con diverse pattuglie intorno alle 5 di oggi in seguito alla richiesta di alcuni residenti dei dintorni. Questi ultimi hanno sentito grida provenire dalla strada e così hanno subito avvertito le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, la rissa sarebbe scoppiata all'interno dei giardini della piazza. Nelle prossime ore probabilmente saranno acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nei dintorni con la speranza di individuare tutti i responsabili. Domani i poliziotti potrebbero ascoltare i due giovani feriti in modo meno grave per capire la dinamica dei fatti.