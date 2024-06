video suggerito

Rissa a San Lorenzo, ferita al volto una donna intervenuta per fermarla: caccia all’aggressore Un 42enne è stato ferito con una bottiglia in una rissa che ha coinvolto tre persone è avvenuta ieri, 16 giugno, nel parco dei Caduti della Resistenza a San Lorenzo. Ferita anche una donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno screenshot della rissa avvenuta in pieno giorno al Parco dei Caduti, ieri domenica 16 giugno 2024 (Foto Instagram resist_sanlorenzo)

Un uomo di quarantadue anni è stato aggredito e preso a bottigliate dal rivale nel parco dei Caduti della Resistenza nel quartiere di San Lorenzo nel pomeriggio di ieri, domenica 16 giugno. I due hanno litigato e urlato furiosamente, poi l'aggressione: dopo aver spaccato la bottiglia, l'ha ferito tagliandolo al dito e lacerato sui legamenti. È scappato via e si sono perse le sue tracce.

Nella rissa è stata coinvolta anche una donna che è stata ferita al volto, nel momento in cui ha provato a dividere i due uomini. La lite è stata ripresa dalla pagina Instagram "Resist San Lorenzo" che ha pubblicato foto e video dell'accaduto tramite segnalazioni dei cittadini del quartiere di Roma.

Sono in corso le indagini

A dare l'allarme al Numero Unico delle Emergenze 112 sono stati i residenti del posto che hanno subito segnalato l'accaduto, nel pomeriggio di domenica 16 giugno. Sul luogo sono intervenute tre ambulanze e due volanti della polizia di Stato che indagano sull'avvenimento. Sono ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto e i motivi che hanno portato alla rissa al parco della zona di San Lorenzo nel Municipio II della Capitale. Si potrebbero acquisire i filmati delle telecamere presenti nella zona per identificare l'altro uomo di cui si sono perse le tracce.

Leggi anche Assalto nazifascista a San Lorenzo contro il Sally Brown: fermate tre persone con accetta e martelli

L'uomo ferito soccorso in codice rosso

Il 42enne ferito è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e portato in ambulanza. Tuttavia, una volta a bordo dell'ambulanza, l'uomo è riuscito a fuggire, continuando a sanguinare per le strade del quartiere. I poliziotti l'hanno bloccato e in un secondo momento è stato portato in codice rosso all'ospedale Umberto I, in viale del Policlinico a Roma. Quattro i punti di sutura per lui e una prognosi di una settimana.