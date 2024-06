Rischia di annegare nel Lago di Bracciano, carabiniere lo riporta a riva privo di sensi e lo salva

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo di ventinove anni ha rischiato di morire annegato nel Lago di Bracciano, ma un carabiniere lo ha visto e gli ha salvato la vita. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 8 giugno, in via Circumlacuale, sul lungolago in località Santo Celso, in provincia di Roma. L'uomo era in spiaggia e si stava godendo qualche ora all'insegna del sole e del caldo, una giornata quella di ieri perfetta per dedicarsi alla ‘tintarella' e fare un bagno refrigerante. Secondo quanto ricostruito finora tutto è accaduto in una manciata di minuti. Il ventinovenne è entrato in acqua per fare una nuotata, improvvisamente si è sentito male.

Un carabiniere si è tuffato in acqua e gli ha salvato la vita

Ad accorgesi di lui è stato un carabiniere quarantunenne romano, appartenente all’8° Reggimento Lazio, che in quel momento era libero dal servizio. Il militare, accorgendosi che qualcosa non andava e che l'uomo si trovava in pericolo, non ci ha pensato due volte e si è tuffato. Lo ha raggiunto e trasportato al sicuro a riva, era privo di sensi. Se non fosse stato per il militare molto probabilmente l'uomo sarebbe finito sotto alla superficie del lago. Nel frattempo è intervenuto il personale sanitario, date le condizioni di salute del ventinovenne, per il fatto che si trattasse di un presunto annegamento, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza.

Il 29enne ricoverato in ospedale è fuori pericolo

Il personale sanitario ha preso in carico l'uomo e l'ha trasportato in volo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Da quanto si apprende il paziente è stato ricoverato, ma fortunatamente non rischia di morire. Presenti sul lungolago di Santo Celso i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bracciano, per gli accertamenti di rito.