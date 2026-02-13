Riprese le ricerche di Alessandro Giannetti nell’Aniene, vigili del fuoco cercano di raggiungere l’auto

Le ricerche di Alessandro Giannetti sono riprese questa mattina. I vigili del fuoco sono tornati sul posto, l'obiettivo è raggiungere l'auto immersa nel fiume Aniene, che apparterrebbe proprio al giovane scomparso domenica scorsa 8 febbraio da Tivoli. Ieri mattina le operazioni sono state sospese a causa del maltempo e dell'allerta meteo gialla, che hanno reso impossibile lavorare in sicurezza.