Riprese le ricerche di Alessandro Giannetti nell’Aniene, vigili del fuoco cercano di raggiungere l’auto

I vigili del fuoco questa mattina hanno ripreso le ricerche di Alessandro Giannetti per raggiungere la sua auto nell’Aniene a Tivoli.
A cura di Alessia Rabbai
Le ricerche di Alessandro Giannetti sono riprese questa mattina. I vigili del fuoco sono tornati sul posto, l'obiettivo è raggiungere l'auto immersa nel fiume Aniene, che apparterrebbe proprio al giovane scomparso domenica scorsa 8 febbraio da Tivoli. Ieri mattina le operazioni sono state sospese a causa del maltempo e dell'allerta meteo gialla, che hanno reso impossibile lavorare in sicurezza.

