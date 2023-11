Rinviata la data di accensione dei riscaldamenti a Roma 2023/2024, Gualtieri firma l’ordinanza A Roma i termosifoni si accenderanno a partire dal 15 novembre: così stabilisce una ordinanza firmata dal sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, che rinvia di due settimane l’accensione del riscaldamento in città.

A cura di Enrico Tata

Rinviata l'accensione dei termosifoni a Roma per la stagione invernale 2023/2024. Il sindaco Gualtieri, come avevamo previsto, ha infatti firmato un'ordinanza che sposta a mercoledì 15 novembre 2023 l'accensione del riscaldamento nelle abitazioni private e negli immobili pubblici. Lo spegnimento dei riscaldamenti è invece fissato al 7 aprile 2024.

Quando è prevista l'accensione del riscaldamento a Roma

La nuova ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri, come si legge sul sito di Roma Capitale, stabilisce il periodo di funzionamento delle caldaie e dei termosifoni a Roma, in continuità con il Piano Nazionale, tra il 15 novembre 2023 al 7 aprile 2024.

Le assemblee condominiali potranno deliberare ulteriori spostamenti (in avanti nel tempo rispetto ai limiti fissati dal sindaco) per l'accensione delle caldaie condominiali.

Leggi anche Tornano le domeniche ecologiche a Roma, date e orari del blocco del traffico fino al 2024

Per quante ore al giorno possono restare accesi i termosifoni a Roma

L'accensione degli impianti di riscaldamento a Roma è possibile per un massimo di 11 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. Per gli uffici dell'Amministrazione Capitolina è previsto un massimo di 10 ore giornaliere.

Il periodo di accensione e il tetto massimo di ore non sono valgono per strutture sanitarie, case di riposo, scuole materne e nidi, piscine, saune, sedi diplomatiche non ubicate in edifici condominiali.

Sono inoltre esonerati dal rispetto dei riferimenti di giornate di utilizzo gli impianti a pompe di calore, anche integrati con fonti rinnovabili.

Roma è inserita in fascia climatica D: le regole per i riscaldamenti

L'Italia è suddivisa in 6 zone climatiche e la città di Roma è stata inserita nella fascia climatica D: l'accensione del riscaldamento è quindi prevista, in teoria, a partire dal 1 novembre. Lo scorso anno un decreto governativo aveva spostato l'accensione di una settimana, ma l'atto era valido soltanto per la stagione 2022/2023.

Come abbiamo visto, i sindaci dei comuni possono emanare ordinanze per rinviare l'accensione dei termosifoni nelle loro città, come ha fatto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.