Rieti, grave incidente lungo la via Salaria: scontro fra camion e automobile Grave incidente lungo la via Salaria a Rieti: si scontrano un camion e un’automobile. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 per soccorrere i feriti. Traffico rallentato.

A cura di Beatrice Tominic

È successo questa mattina verso le ore 8.30, in via Salaria, intorno al chilometro 69, in direzione Roma: due veicoli si sono scontrati. Lungo la strada, all'altezza di San Giovanni Reatino, frazione che dista da Rieti meno di 10 chilometri in direzione sud, è avvenuto un grave incidente stradale: a scontrarsi, a poca distanza dal distributore di carburante Ewa, sono stati un mezzo pesante e un altro veicolo.

Secondo le prime informazioni, come riporta la testata di Rieti Life, sembra che lo scontro sia stato violentissimo, che alcune persone siano rimaste coinvolte nello schianto e abbiano riportati gravi ferite. Ancora in corso i rilievi, grazie ai quali si potrà fare luce su quanto accaduto e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

L'arrivo dei soccorsi e la dinamica del sinistro

Non appena allertati, sul luogo del sinistro sono arrivati gli operatori sanitari del 118 per prelevare le persone ferite, visitarle e garantire loro le cure necessarie. Sul posto anche i vigli del fuoco e la polizia di Stato che ha subito aperto le indagini. Gli agenti si sono immediatamente messi al lavoro per eseguire i rilievi sul luogo del sinistro. La parte anteriore del mezzo pesante, un camioncino, è stata fortemente danneggiata soprattutto dal lato del conducente, mentre l'automobile, a seguito dell'impatto, è stata spinta lungo l'altra carreggiata, in direzione opposta al senso di marcia.

Le forze dell'ordine, infine, si sono messe al lavoro anche per gestire la viabilità lungo il tratto di strada: a seguito dell'incidente il traffico è rimasto fortemente rallentato in entrambe le direzioni di marcia.