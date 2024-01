Ricercato per l’omicidio di una donna in Pakistan 17 anni fa, arrestato verrà estradato I carabinieri hanno arrestato un 41enne ricercato internazionale per l’omicidio di una donna commesso in Pakistan nel 2007. Ne verrà richiesta l’estradizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

55 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Era ricercato per l'omicidio di una donna commesso in Pakistan ad ottobre 2007 un uomo di quarantuno anni che i carabinieri della Compagnia di Sora hanno arrestato dopo alcuni controlli. I militari hanno ricevuto una segnalazione di allarme per un uomo originario del Pakistan arrivato il giorno stesso con moglie e figli in un albergo di Sora. Le tre pattuglie impegnate nel servizio hanno raggiunto la struttura ricettiva. I carabinieri hanno chiesto di vederlo e lo hanno controllato, lui parlava correttamente Italiano e sembrava sopreso della loro presenza.

L'uomo ricercato per l'omicidio di una donna

L'Interpol aveva infatti informato i carabinieri che poteva trattarsi di un ricercato nel suo Paese d'origine per un provvedimento di cattura emesso nel febbraio del 2020 e reso internazionale nel giugno del 2023. Un uomo potenzialmente pericoloso, che poteva essere armato. I carabinieri lo hanno perquisito senza trovare nulla, per poi portarlo in caserma per controlli più approfonditi.

Portato in carcere verrà estradato

I carabinieri hanno scoperto che le foto allegate al mandato di arresto e quella dell'uomo che era con loro combaciavano e lo hanno arrestato. Dalle verifiche è emerso che l'uomo è stato dichiarato colpevole da un Tribunale del suo Paese per un omicidio consumato diciassette anni fa e che da allora era ricercato ma era sempre riuscito a scappare, nascondendosi in numerosi luoghi e città diversi. In Italia aveva un regolare permesso di soggiorno e un lavoro. I carabinieri attraverso le procedure necessarie hanno informato il Pakistan dell'arresto, che ne richiederà l'estradizione ed il presidente della Corte di Appello di Roma, al quale compete l'esecuzione del provvedimento. È stato poi portato in carcere.