Riapre la spiaggia di Torre Astura a Nettuno: acqua cristallina, natura e una fortezza nel mare Riapre ai bagnanti la spiaggia di Torre Astura: otto chilometri di sabbia dorata immersi nella natura incontaminata, acqua cristallina e una fortezza medievale nel mare.

A cura di Alessia Rabbai

La spiaggia di Torre Astura a Nettuno riapre al pubblico da sabato primo luglio per l'estate 2023 dalle ore 8 alle 19 fino a settembre. Ad annunciarne la riapertura è il sito di visitlazio.com, resa possibile grazie ad un accordo tra Ministero della Difesa, Comune di Nettuno, Agenzia del Demanio e la direzione del Poligono militare. Otto chilometri di sabbia dorata, che segnano il confine con la provincia di Latina e la Riviera di Ulisse, profondamente legati al mito e alla storia della Maga Circe. Una giornata lontano dal caos della città, immersi nella vegetazione della Macchia Mediterranea. Torre Astura si inserisce appunto all'interno dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri del Ministero della Difesa, Poligono militare di Nettuno.

Torre Astura è una fortezza immersa nell'acqua

La spiaggia è una delle più belle del litorale della provincia di Roma e tra le più gettonate per una gita fuori porta, dove godere di totale relax, di un paesaggio meraviglioso ed acqua cristallina. Non è raro durante un bagno refrigerante imbattersi anche in pesci che nuotano e ammirarne la bellezza, facendo snorkeling con pinnette, maschera e boccaio. Oltre alla natura si può ammirare una fortezza medievale con torre pentagonale, chiamata appunto Torre Astura, dalla quale prende il nome la spiaggia. La fortezza è circondata da mura, si può raggiungere all'esterno attraverso un ponte che la collega alla terraferma, la particolarità è il fatto di essere immersa nell'acqua, come se fosse un castello delle fiabe.

Come arrivare alla spiaggia di Torre Astura a Nettuno

La spiaggia di Torre Astura in auto dista poco più di un'ora, circa 70 chilometri da Roma. Tramite via Pontina bisogna uscire in direzione via Prato Cesarino, imboccando la strada provinciale 18, e poi proseguire in direzione Sabotino fino a svoltare in via Valmontorio. È possibile lasciare l'auto nel parcheggio, aperto dalle ore 8 alle ore 19.