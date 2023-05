Riaperta la metro San Giovanni: l’aria era irrespirabile dopo una rissa con spray al peperoncino Momenti di tensione alla stazione San Giovanni della metro A di Roma, che è stata chiusa per un odore acre. Esclusa la perdita di gas, si ipotizza che qualcuno abbia spruzzato uno spray al peperonicino.

A cura di Alessia Rabbai

La stazione San Giovanni della metropolitana linea A di Roma è stata chiusa temporaneamente in serata, poi riaperta. A provocare il disservizio si ipotizza che sia stata una lite tra passeggeri, che sarebbe culminata con lo spruzzare spray al peperonicino. Momenti di tensione sotto alla metropolitana, a seguito dei quali fortunatamente non ci sono state complicazioni. Atac su Twitter ha annunciato intorno alle ore 20.45 che gli accertamenti svolti dalle forze dell'ordine sono terminati e che la stazione è stata riaperta al transito dei viaggiatori in sicurezza e regolarmente.

Esclusa la perdita di gas

L'episodio risale al tardo pomeriggio di oggi, martedì 23 maggio, quando molti passeggeri hanno segnalato difficoltà a respirare e l'assenza di ossigeno. Subito è scattato l'allarme e l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico capitolino ha allertato chi di competenza per le verifiche del caso. Inizialmente l'ipotesi era che ci fosse una persita di gas, poi scongiurata. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma con le squadre della sede centrale, del Tuscolano I e il loro personale specializzato Nbrc. Si tratta di personale appunto formato per interventi di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico. I pompieri hanno avviato le operazioni e dopo aver svolto due attenti rilievi hanno concluso che non c'era alcuna perdita di gas.

L'ipotesi della lite e spray urticante

L'ipotesi è che qualcuno abbia spruzzato uno spray urticante. Alcuni passeggeri infatti che erano presenti al momento dell'accaduto hanno raccontato di aver assistito ad una lite tra due persone e che una delle due avrebbe spruzzato lo spray contro l'altra, per poi scappare, facendo perdere le proprie tracce. Presenti durante le operazioni dei vigili del fuoco, per gli accertamenti di propria competenza i carabinieri della stazione di Roma San Giovanni. I militari hanno ascoltato alcune persone e acquisiranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno della stazione, per cercare di ricostruitre l'accaduto e per risalire al presunto responsabile del gesto, che ha provocato il disservizio.