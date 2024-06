video suggerito

Renzo Miconi Rocchi morto a Torre Maura, i famigliari: “Cerchiamo l’automobilista che si è fermato” La cugina di Renzo, morto a 56 anni a Torre Maura, ha lanciato un appello su Facebook in cerca dell’automobilista, che si è fermato sul luogo dell’incidente, per poi ripartire. “Aiutateci a ritrovarlo, ci serve come testimone”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Renzo Rocchi

"Sul luogo dell'incidente in cui è morto mio cugino abbiamo saputo che è arrivata un'altra auto, la quale si è fermata solo per un attimo, riprendendo poi la strada. Chiediamo cortesemente anche la testimonianza di questo conducente. Grazie infinite a chi ci aiuterà". Sono le parole di Antonella, la cugina di Renzo Miconi Rocchi, il cinquantaseienne morto nell'incidente stradale in via di Casa Calda, in zona Torre Maura a Roma nella mattinata di domenica scorsa 23 giugno.

L'appello: "Aiutateci a trovare l'automobilista che si è fermato"

Antonella ha scritto un appello su Facebook, per chiedere a chiunque abbia visto qualcosa sull'incidente in cui ha perso la vita suo cugino, di avvisare i famigliari o la polizia locale di Roma Capitale, che indaga per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. "Sembra che nel momento dell'incidente sopraggiungesse anche un'autovettura che si è fermata solo un attimo riprendendo poi la sua strada – si legge in una post pubblicato nel gruppo di quartiere Torre Maura – Chiediamo cortesemente anche la testimonianza di questo conducente. Grazie infinite a chi ci aiuterà".

L'incidente in cui è morto Renzo Miconi Rocchi

Renzo Miconi Rocchi aveva cinquantasei anni, lavorava all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma come addetto ai servizi per l'assistenza a terra agli aerei e ai passeggeri durante la sosta ed era appassionato di moto e auto d'epoca. Era in sella al suo scooter Honda Silver Wing quando all'altezza di via Pietro Belon, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con uno mezzo Ama. L'impatto è stato violento e il personale sanitario giunto sul luogo dell'incidente con l'ambulanza non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri, che hanno svolto i rilievi scientifici, per ricostruire la dianamica esatta dell'accaduto e sequestrato i due veicol.