Regione Lazio e Spallanzani nella città del ‘ponte dei giocattoli’ per aiuto a piccoli profughi da Ucraina L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, e il direttore dell’Istituto Spallanzani, Francesco Vaia, si sono recati presso l’ospedale di Sighet, che si trova al confine con l’Ucraina, per stringere un accordo e fornire aiuti per i profughi.

A cura di Enrico Tata

Sighet è una cittadina rumena di 41mila abitanti che si trova al confine con l'Ucraina, da cui è separata soltanto da un ponte sul fiume Tibisco. Il confine si trova proprio a metà del fiume e sull'altra sponda c'è la città ucraina di Solotvino. L'ospedale municipale è il primo punto di accoglienza per i tanti ucraini che stanno utilizzando questa strada per scappare dai bombardamenti nel loro Paese. Per accogliere i bambini, sul ponte che unisce l'Ucraina alla Romania la polizia di frontiera rumena ha posizionato giocattoli e peluche che possono essere presi durante il passaggio.

Su invito della direzione del nosocomio e di padre Massimo Nevola, che si occupa di accoglienza dei bambini da oltre 20 anni, l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, e il direttore dell'Istituto Spallanzani, Francesco Vaia, si sono recati in Romania per stringere un accordo e fornire assistenza e aiuti. La Regione Lazio informa che sono state poste le basi "di un partenariato tra la struttura ospedaliera in Romania e l’Istituto Lazzaro Spallanzani per creare una sinergia e uno scambio formativo, anche nel contrasto alla diffusione delle malattie infettive che durante i conflitti hanno sempre una maggiore diffusività". L'assessore D'Amato ha dichiarato che "qualora vi siano particolari esigenze, attivando il protocollo operativo previsto presso la Centrale remota di emergenza sanitaria, così come si sta già facendo con i trasferimenti attivati dalla Polonia, si possono organizzare trasferimenti di pazienti anche dalla Romania". Il dottor Vaia ha dichiarato che l'Istituto Spallanzani può mettere a disposizione 80 posti letto, se necessario.