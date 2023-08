Regione Lazio e Federbalneari insieme per proteggere le tartarughe marine sulle spiagge La giunta regionale del Lazio ha approvato un protocollo d’intesa tra la Regione e Federbalneari per l’attuazione di un programma di interventi a tutela delle tartarughe marine.

A cura di Enrico Tata

Caretta caretta è il nome scientifico della tartaruga marina comune, l'unica tartaruga che nidifica sulle spiagge del mar Mediterraneo e una specie a rischio estinzione. Depone le sue preziose uova prevalentemente tra giugno e agosto e per proteggerle durante la stagione estiva, con le spiagge prese d'assalto dai cittadini, la giunta regionale del Lazio ha approvato un protocollo d'intesa tra la Regione e Federbalneari per l'attuazione di un programma di interventi a tutela di questi animali.

La Regione Lazio fornirà a tutti i gestori degli stabilimenti una bandiera del progetto, che dovrà essere esposta all'interno della struttura fino al 2028. Questa bandiera sarà ritirata in caso di inadempienza. Saranno svolti inoltre corsi di formazione per gli addetti alla pulizia delle spiagge e per i bagnini per evitare in questo modo la rottura delle uova. Gli operatori impareranno a riconoscere le tracce di questa specie acquatica e le regole da adottare in presenza di nidi o di tartarughe.

Inoltre il programma prevede la distribuzione ai bagnanti di un opuscolo informativo e la realizzazione di eventi per sensibilizzare e informare i frequentatori delle spiagge. Infine, un gruppo di lavoro verificherà la validità degli esiti dell'applicazione di questo protocollo. L'accordo prevede che le amministrazioni locali svolgano le attività descritte nel protocollo con la collaborazione di TartaLazio, la Rete regionale per il recupero, il soccorso, l'affidamento e gestione delle tartarughe marine per la riabilitazione e la manipolazione e rilascio a scopi scientifici.

"L'accordo con i Comuni del litorale e il protocollo d'intesa con la Federbalneari nascono dalla volontà dell'amministrazione regionale di promuovere iniziative a difesa non solo della Caretta caretta, ma dell'intera biodiversità marina. I nostri mari, infatti, sono sempre più minacciati ed è nostro dovere tutelare questo immenso patrimonio facendo squadra. I provvedimenti approvati oggi in Giunta vanno proprio in questa direzione", ha commentato l'assessore ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini.