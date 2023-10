Record di visite per ammirare la fioritura d’autunno al Roseto Comunale di Roma: c’è tempo fino al 22 ottobre Fino al prossimo 22 ottobre il Roseto Comunale di Roma, che si trova in via Valle Murcia 6, resterà aperto con ingresso gratuito dalle 8.30 alle 18.

A cura di Enrico Tata

Foto Fb Sharon De Federicis

Record di presenze nel weekend al Roseto Comunale di Roma in occasione della tradizionale fioritura d'autunno. Quasi 1500 visite nella giornata di sabato e oltre 3500 nell'intero weekend. Fino al prossimo 22 ottobre il roseto, che si trova in via Valle Murcia 6, resterà aperto con ingresso gratuito dalle 8.30 alle 18.

L'assessora Alfonsi: "Record di visite al Roseto"

L'assessora all'Agricoltura e all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, ha commentato: "La forte partecipazione di romani e di turisti provenienti da tutto il mondo ha dimostrato il grande successo dell’iniziativa, che anche questa volta ha raggiunto numeri straordinari. Baciato dal sole anche in ottobre, per la sua singolare posizione – tra Aventino e Circo Massimo – il Roseto permette ai visitatori di respirare la storia della città. Gli ospiti possono dunque apprezzare un giardino unico, con una collezione di 1200 varietà di rose provenienti da tutto il mondo e una straordinaria ricchezza di biodiversità".

Il Roseto Comunale di Roma aperto per la fioritura d'autunno

Sono tantissimi gli scatti che i visitatori hanno pubblicato sui social network, che testimoniano la bellezza di un luogo non così famoso della Capitale, ma in pieno centro e che permette di osservare in lontananza le meraviglie archeologiche di Roma. Come ricordato dall'assessora, il Roseto Comunale ospita circa 1.100 varietà di rose botaniche, antiche e moderne, provenienti da tutto il mondo: dall'estremo Oriente al Sud Africa, dall'Europa all'America alla Nuova Zelanda. Sono presenti anche specie primordiali che risalgono a 40 milioni di anni fa, pregiate e praticamente sconosciute.