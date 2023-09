Record di visite al Colosseo, Fori Imperiali e Palatino: venduti oltre 2 milioni di biglietti Nei mesi di giugno, luglio e agosto 2023 sono stati venduti oltre 2 milioni di biglietti per visitare le aree archeologiche del Colosseo, del Foro Romano e del Palatino, che insieme formano “il più importante sito museale d’Italia”.

A cura di Simone Matteis

Colosseo (Immagine di La Presse)

Un'estate di successo per Colosseo, Foro Romano e Palatino: sono oltre 2 milioni i biglietti venduti per visitare "il più importante sito archeologico e museale d'Italia", come lo ha definito il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. Un incremento di 315.493 ticket, pari al +16% rispetto ai dati del 2019: dati che fanno ben sperare per un settore, quello culturale, tornato a crescere dopo la pandemia.

Ascensore panoramico e nuove aree espositive

Da giugno ad agosto 2023 l'area archeologica nel cuore della Roma antica ha registrato un media di circa 25mila visitatori al giorno, risultato dell'incremento dell'offerta culturale e dell'apertura di nuovi spazi espositivi, con un occhio anche all'inclusività. A favorire l'impennata di visitatori l'inaugurazione del nuovo ascensore panoramico del Colosseo, infrastruttura fondamentale per spalancare le porte dei piani alti e dell'attico anche a un pubblico con difficoltà motorie. Sempre all'interno dell'Anfiteatro Flavio è stata ampliata l'area espositiva nei sotterranei aperti nel 2021, dove ora si possono visitare i resti del criptoportico che collegava la "pancia" del Colosseo con il Ludus Magnus, ovvero la palestra in cui si allenavano i gladiatori.

Riaperta la Domus Tiberiana

Per Gennaro Sangiuliano, la novità più significativa all'interno dell'area archeologica è la riapertura della Domus Tiberiana, tornata fruibile dopo oltre cinquant'anni. Per il ministro, a far tornare in auge Roma e il suo periodo imperiale – oltre al trend del momento su TikTok – è stato soprattutto l'influsso di "opere cinematografiche, serie tv, saggi e romanzi storici che si riverbera positivamente sulle visite a questo monumento". A fargli eco la direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo: "Il nostro impegno sarà sempre rivolto ad ampliare l’offerta culturale e a contrastare, in assoluta sinergia con le forze dell’ordine, qualsiasi fenomeno che impedisca la visita ai suoi straordinari monumenti".

I biglietti del Colosseo diventati introvabili

Appena pochi giorni fa la denuncia dell'Assessore al Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato, rivolta proprio al ministro della Cultura e alla direttrice del Parco: "Da sette mesi i biglietti ufficiali del Colosseo vengono comprati da società esterne e poi rivenduti a prezzi anche quintuplicati. È inaccettabile, un danno d’immagine gravissimo per Roma". Un sistema di bagarinaggio online a danno dei turisti difficile da contrastare ma per il quale lo stesso Sangiuliano ha proposto come soluzione l'introduzione di un sistema di prenotazione nominale con il limite di acquisto fissato ad un solo biglietto per ogni singolo acquirente.