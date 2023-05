Rebibbia, fa sesso con detenuto trasgrender: agente polizia penitenziaria a processo Per l’accusa le prestazioni sessuali in cambio di ricariche del telefono, cioccolatini e altri benefit. L’agente della penitenziaria è stato sospeso dal servizio.

A cura di Redazione Roma

Sarà giudicato con rito abbreviato l'assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria che, lo scorso agosto, avrebbe fatto sesso con un detenuto transgender che era sotto la sua custodia, offrendo in cambio di cioccolatini, sigarette e ricariche del telefono. Per questo deve rispondere del reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità". L'agente era in servizio presso il reparto G12 del Nuovo complesso del carcere di Rebibbia a Roma, dove ha preso di mira il detenuto avanzandogli le sue proposte che prevedevano prestazioni sessuali dietro pagamento di alcuni benefit e di un trattamento preferenziale rispetto agli altri detenuti.

Il processo avrà inizio il prossimo luglio, quando si terrà l’udienza preliminare condotta di fronte al gup Valerio Salvo. Il secondino è stato sospeso dall'incarico nel mentre che sarà giudicato e, in caso di colpevolezza rischia di essere licenziato in via definitiva. L'agente è accusato di aver abusato "della sua qualità e delle sue funzioni", per ottenere prestazioni sessuali dando in cambio di "beni di consumo". Ora rischia una condanna da 6 a 10 anni e mezzo di reclusione.

Sempre nel carcere di Rebibbia, nel novembre del 2021, un altro agente del corpo di polizia penitenziaria è stato arrestato ed è stato posto ai domiciliari con l'accusa di corruzione. L'uomo avrebbe aiutato alcuni detenuti a ricevere hashish, cocaina e sim del telefono, dentro pizze salate o torte che venivano portate ai colloqui dai parenti, e avrebbero passato i controlli proprio grazie alla complicità dell'agente finito a processo per aver favorito l'ingresso illegale in carcere.