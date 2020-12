in foto: Foto di repertorio

Si è travestito da Befana, poi è andato ad assaltare un supermercato in via di Boccea. Il curioso episodio è avvenuto lo scorso sabato: il rapinatore, per rendersi irriconoscibile, ha deciso di usare un travestimento consono al periodo delle feste, e travestirsi come la celebre vecchina che tutte le feste porta via. Solo che a essere portato via in questo caso è stato l'incasso: un bottino da poche centinaia di euro, che l'uomo ha portato via insieme al suo complice. Come riportato da Il Corriere della Sera, i due prima hanno provato a rapinare un supermercato in via di Polletrara a Casalotti, ma senza successi. Le casse del Conad, infatti, erano temporizzate e non sono riuscite ad aprirle. Sono scappati dirigendosi quindi al market di via di Boccea, della catena LeMark. Qui, sono poi scappati con qualche centinaio di euro.

Assalta supermercato vestito da Befana, indagini in corso

Sul caso indaga la Polizia di Stato: al momento non c'è ancora traccia dei due rapinatori, che sono scappati a bordo di un motorino. I due, entrambi travisati, non sono stati ancora identificati dagli agenti e sono riusciti a darsi alla fuga senza essere fermati. Le forze dell'ordine stanno sentendo i vari testimoni per provare a dare un nome e un volto ai due, mentre con tutta probabilità saranno visionate anche le telecamere di sorveglianza. Si tratta solo dell'ultimo di una serie di furti che si stanno verificando proprio in questi giorni, a ridosso delle feste. Diverse persone hanno subito furti nelle loro abitazioni, mentre altri negozi sono stati rapinati. Tra questi il Toys Center di Torrenova, dove un uomo ha portato via diverse migliaia di euro di incasso, e l'Euro Surgelati di via Collatina.