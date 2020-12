Una banda di ladri ha rapinato la sua villa e lei, padrona di casa, ha rischiato letteralmente di morire per lo spavento a causa di un infarto. La donna, 77 anni, ha subito un tentativo di rapina nella sua villetta a schiera di Ardea, sud di Roma, da parte di alcuni malviventi. L'arrivo del figlio, fortunatamente, ha messo in fuga la banda, ma la signora è stata portata d'urgenza al pronto soccorso e i medici le hanno diagnosticato un infarto. Fortunatamente, riporta il Messaggero, ora sta meglio.

Rapina in villa: padrona di casa rischia di morire per lo spavento

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, la donna, 77 anni, si è ritrovata improvvisamente in casa tre persone, presumibilmente entrate attraverso la finestra. Erano tutti incappucciati: uno di loro ha tenuto ferma la donna, mentre gli altri hanno cercato soldi e gioielli per tutta la casa. La vicina ha avvertito strani rumori e per questo ha deciso di chiamare la figlia della signora: quest'ultima, che vive proprio accanto alla mamma, ha avvertito a sua volta il marito, che si è recato a casa della suocera. I ladri, a quel punto, sono scappati e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Anzio. La signora è stata soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso della clinica di Pomezia, dove, come detto, le è stato diagnosticato un infarto in corso. Fortunatamente sta meglio, ma se la rapina in casa si fosse protratta, la donna avrebbe rischiato seriamente la vita. Tra l'altro, non si tratta del primo colpo tentato dai ladri in quell'abitazione: solo un mese fa un'altra banda di malviventi tentò, quella volta senza successo, di entrare in casa.