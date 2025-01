video suggerito

Rapina in banca a Tor Tre Teste, colpo da 100mila euro: banditi puntano pistola in faccia al direttore Due persone armate di pistola sono entrati ieri mattina nella filiale della banca Monte Paschi di Siena a Prenestina e hanno portato via oltre 100mila euro in contanti.

A cura di Natascia Grbic

Maxi rapina ieri a Roma, in zona Tor Tre Teste. Due uomini, non ancora identificati, sono entrati armati di pistola nella filiale della banca Monte dei Paschi di Siena in via Prenestina 1208. Qui hanno puntato una pistola in faccia al direttore e si sono fatti consegnare oltre 1o0mila euro in contanti, per poi fuggire a bordo di uno scooter.

Sul posto, per le indagini, i carabinieri della stazione Tor Tre Teste. I due uomini sono arrivati in banca spacciandosi per clienti: si sono fatti aprire la porta dai dipendenti della filiale, come se dovessero fare un'operazione, e una volta entrati si sono mischiati tra le persone in attesa. Subito dopo hanno indossato i passamontagna, puntando le armi verso il direttore e gli impiegati, e costringendoli ad aprire la cassaforte del bancomat, che conteneva 100mila euro in contanti. Non è escluso che sapessero perfettamente di trovarla piena, e che proprio per quello abbiano deciso di agire quel giorno a quell'ora.

Non appena sono entrati in possesso dei soldi, i due rapinatori sono scappati a bordo di uno scooter e hanno fatto perdere le loro tracce. Non è chiaro se avessero complici all'esterno che li possano aver aiutati nel colpo. Una volta usciti dalla banca, è stato subito lanciato l'allarme al 112, con i carabinieri arrivati sul posto in pochi minuti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita durante la rapina, anche se lo shock è stato molto forte.

Le indagini proseguono, anche se al momento non è nota l'identità dei banditi. I militari hanno ascoltato i testimoni presenti in quel momento e visioneranno le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in modo da provare a vedere se abbiano ripreso i rapinatori nel momento dell'arrivo e della fuga.